Ліга Європи. Динамо Київ – РФШ: онлайн-трансляція

Київське Динамо проведе матч з латвійським клубом РФШ в останньому турі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 21:45 за Києвом.

Зазначимо, що цей поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи.

РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.