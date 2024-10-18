Дубінчак: Нам важко даються матчі єврокубків, адже на нас сильно впливає дорога

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак зізнався, що матчі єврокубків складно даються "біло-синім" через складну логістику.

Про це він сказав в інтерв'ю для Українського футболу.

"Найскладніші – матчі на євроарені. На нас сильно впливає дорога, ми добираємося до місця проведення матчу як мінімум 20 годин. І граємо через день. Тому як фізично, так і морально грати важко в єврокубках. Але це суто через те, що виснажує дорога.

Ми після гри одразу їдемо і ніякого відновлення немає. Замість того, щоб отримати кваліфіковане відновлення на базі, зробити процедури, ми їдемо в потягах або автобусах. Або летиш літаком. І от напевно тому матчі єврокубків дуже важко даються", – сказав Дубінчак.