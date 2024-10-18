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Дубінчак: Нам важко даються матчі єврокубків, адже на нас сильно впливає дорога

Руслан Травкін — 18 жовтня, 12:17
Дубінчак: Нам важко даються матчі єврокубків, адже на нас сильно впливає дорога
Владислав Дубінчак
Динамо

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак зізнався, що матчі єврокубків складно даються "біло-синім" через складну логістику.

Про це він сказав в інтерв'ю для Українського футболу.

"Найскладніші – матчі на євроарені. На нас сильно впливає дорога, ми добираємося до місця проведення матчу як мінімум 20 годин. І граємо через день. Тому як фізично, так і морально грати важко в єврокубках. Але це суто через те, що виснажує дорога.

Ми після гри одразу їдемо і ніякого відновлення немає. Замість того, щоб отримати кваліфіковане відновлення на базі, зробити процедури, ми їдемо в потягах або автобусах. Або летиш літаком. І от напевно тому матчі єврокубків дуже важко даються", – сказав Дубінчак.

Нагадаємо, у двох матчах Ліги Європи "біло-сині" не набрали очок: спочатку була поразка від Лаціо, а потім від німецького Гоффенгайма. У 3 турі столичний клуб зіграє проти Роми.

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