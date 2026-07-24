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Олійникова знялася перед чвертьфінальним матчем турніру в Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 24 липня 2026, 16:40
Олійникова знялася перед чвертьфінальним матчем турніру в Гамбурзі
Олександра Олійникова
Getty Images

Олександра Олійникова (45) ухвалила рішення знятися з турніру серії WTA 250 у Гамбурзі перед чвертьфінальним поєдинком проти ексросіянки Еліни Аванесян (208), яка нині представляє Вірменію. Українка витратила занадто багато сил на попередні поєдинки й не зуміла відновитися перед чвертьфіналом.

Відповідний допис Олійникова оприлюднила в інстаграмі.

"На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в приоритет відновлення.

Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір як Hamburg Open, але я сподіваюсь повернутися сюди в наступному році!

Вдячна всім за атмосферу і підтримку.

Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі!", – написала тенісистка.

Таким чином, у чвертьфіналі турніру в Гамбурзі з українок виступить лише Ангеліна Калініна (56). 24 липня вона має зустрітися з німкенею Тамарою Корпач (81).

Нагадаємо, що Олійникова у першому колі в Гамбурзі у важкому матчі здолала Настасью Шунк (418, Німеччина), а в другому раунді теж у трьох сетах обіграла іспанку Лейре Ромеро Гормас (153).

Гамбург Олександра Олійникова

Гамбург

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