Олійникова знялася перед чвертьфінальним матчем турніру в Гамбурзі

Олександра Олійникова (45) ухвалила рішення знятися з турніру серії WTA 250 у Гамбурзі перед чвертьфінальним поєдинком проти ексросіянки Еліни Аванесян (208), яка нині представляє Вірменію. Українка витратила занадто багато сил на попередні поєдинки й не зуміла відновитися перед чвертьфіналом.

Відповідний допис Олійникова оприлюднила в інстаграмі.

"На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в приоритет відновлення.

Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір як Hamburg Open, але я сподіваюсь повернутися сюди в наступному році!

Вдячна всім за атмосферу і підтримку.

Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі!", – написала тенісистка.