Олійникова знялася перед чвертьфінальним матчем турніру в Гамбурзі
Олександра Олійникова (45) ухвалила рішення знятися з турніру серії WTA 250 у Гамбурзі перед чвертьфінальним поєдинком проти ексросіянки Еліни Аванесян (208), яка нині представляє Вірменію. Українка витратила занадто багато сил на попередні поєдинки й не зуміла відновитися перед чвертьфіналом.
Відповідний допис Олійникова оприлюднила в інстаграмі.
"На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в приоритет відновлення.
Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір як Hamburg Open, але я сподіваюсь повернутися сюди в наступному році!
Вдячна всім за атмосферу і підтримку.
Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі!", – написала тенісистка.
Таким чином, у чвертьфіналі турніру в Гамбурзі з українок виступить лише Ангеліна Калініна (56). 24 липня вона має зустрітися з німкенею Тамарою Корпач (81).
Нагадаємо, що Олійникова у першому колі в Гамбурзі у важкому матчі здолала Настасью Шунк (418, Німеччина), а в другому раунді теж у трьох сетах обіграла іспанку Лейре Ромеро Гормас (153).