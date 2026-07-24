Калініна не зуміла вийти у півфінал турніру WTA в Гамбурзі

Ангеліна Калініна (56) поступилася у чвертьфіналі турніру серії WTA 250 у Гамбурзі німецькій тенісистці Тамарі Корпач (81).

Гра тривала 1 годину 59 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 1:6.

У першому сеті Калініна після 1:5 взяла два гейми поспіль та мала два брейк-пойнти на наступній подачі Корпач, однак вирівняти ситуацію не вдалося. Після вчисту виграної другої партії українка одразу зробила брейк у третій, проте програла всі 6 геймів до завершення зустрічі.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $246,388

Чвертьфінал, 24 липня

Ангеліна Калініна (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) 3:6, 6:1, 1:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що трохи раніше перед чвертьфінальним матчем у Гамбурзі знялася інша українка, Олександра Олійникова (45). Тож на турнірі не залишилося наших тенісисток.