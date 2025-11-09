Дуель Динамо та ЛНЗ за друге місце, Шахтар зіграє проти абсолютного аутсайдера в 12 турі УПЛ
Сьогодні, 9 листопада, проходитимуть останні три матчі дванадцятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Ігровий день відкриватимуть Олександрія та Полісся. У минулому сезоні вони були другою та четвертою командами чемпіонату відповідно, але цього року ситуація сильно змінилася. Чинний срібний призер іде в зоні перехідних матчів, у той час, як "зграя" знову посідає четверте місце.
У другому поєдинку дня зійдуться на даний момент друга та третя команди чемпіонату, а саме Динамо та ЛНЗ, які, як і Полісся, мають по 20 очок. Це буде пряме зіткнення за право посідати друге місце УПЛ.
Вони не зможуть вирватися у лідери, бо із перевагою в чотири очки цим статусом володіє Шахтар. Підопічні Арди Турана матимуть чудову можливість закріпитися на першому місці, оскільки на них очікує зустріч із найгіршим колективом чемпіонату, СК Полтава.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
12 тур, 9 листопада
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, що вчора, 8 листопада, в межах 12 туру УПЛ Зоря впоралася із Металістом 1925, Верес здобув мінімальну перемогу над Рухом, а Карпати переграли Кривбас, граючи майже весь матч у більшості.