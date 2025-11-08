Олександрія – Полісся: де дивитися матч 12-го туру УПЛ

У неділю, 9 листопада, відбудеться матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Олександрія прийматиме житомирське Полісся. Гра пройде на стадіоні "Ніка" в Олександрії та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Дивитися матч Олександрія – Полісся можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Крім того, поєдинок буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Для глядачів за кордоном гру транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

OneFootball – у всьому світі;

PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді;

GoNet – у Чехії та країнах ЄС;

Setanta Sports – у Грузії;

LaLiga+ – в Іспанії.

Нагадаємо, після 11 турів Полісся має 20 очок в активі, як і друге Динамо, проте за додатковими показниками посідає 4 місце. Олександрія ж бореться за виживання. У команди 9 очок та 14 сходинка.

У попередньому турі Полісся розписало мирову з Металістом 1925, а Олександрія зіграла внічию з Колосом.

Зауважимо, що це буде принципове протистояння для головного тренера "вовків" Руслана Ротаня, який минулого сезону очолював Олександрію та виграв з нею срібні медалі.