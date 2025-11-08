Карпати з голом Бруніньйо переграли Кривбас у 12 турі УПЛ

У суботу, 8 листопада, у Львові відбувся поєдинок 12-го туру чемпіонату України між місцевими Карпатами та криворізьким Кривбасом.

Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

Один з ключових моментів гри стався на 16-й хвилині. Голкіпер Кривбасу Олександр Кемкін за межами штрафного майданчика збив Пауло Вітора, який виходив на пусті ворота. За це голкіпер отримав червону картку.

Карпати змогли втілити чисельну більшість на старті другої половини гри. Бруніньйо дальнім ударом вразив ворота Маханькова, м'яч від рук голкіпера залетів у ворота.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Карпати (Львів) – Кривбас (Кривий Ріг) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Бруніньйо

Карпати: Домчак, Полегенько, Жан Педрозу, Бабогло, Сич, Танда, Чачуа, Бруніньйо, Пауло Вітор, Краснопір (Невес, 84), Шах (Клименко, 58)

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Рохас (Шевченко, 90), Конате, Юрчец, Араухо, Мендоса, Твердохліб (Мулик, 90), Задерака, Каменський (Микитишин, 58), Парако (Маханьков, 22)

Попередження: 45+5 Бабогло – 37 Твердохліб

Вилучення: 16 Кемкін

Карпати здобули другу поспіль перемогу у чемпіонаті та з 18 балами посідають 8-му сходинку в турнірній таблиці. Кривбас залишився третім з 20 балами в активі.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.

Сьогоднішній ігровий день розпочався комфортною перемогою Зорі над Металістом 1925 та поразкою Руха від Вереса.