Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – ЛНЗ Черкаси: де дивитися центральний матч 12-го туру УПЛ

Микола Дендак — 8 листопада 2025, 09:09
Динамо – ЛНЗ Черкаси: де дивитися центральний матч 12-го туру УПЛ
ФК Динамо Київ

У неділю, 9 листопада, відбудеться центральний матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме черкаський ЛНЗ. Гра пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 15:30 за Києвом.

Дивитися матч Динамо – ЛНЗ можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Крім того, поєдинок буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Для глядачів за кордоном гру транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

  • OneFootball – у всьому світі;
  • PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді;
  • GoNet – у Чехії та країнах ЄС;
  • Setanta Sports – у Грузії;
  • LaLiga+ – в Іспанії.

Нагадаємо, наразі обидві команди перебувають в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці. У них, а також в Полісся та Кривбаса, по 20 очок. Проте за додатковими показниками Динамо йде другим, а ЛНЗ – третім.

У попередньому турі УПЛ Динамо програло Шахтарю в українському Класичному, а ЛНЗ поступився Карпатам. Зауважимо, що ЛНЗ ще жодного разу в історії не обігрувало Динамо.

Динамо Київ ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

Що він робив на полі: Сабо розкритикував капітана Динамо за матч зі Зрінські
Його гра сподобалась: Сабо виділив прогрес гравця Динамо
Ярмоленко увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів українських клубів в єврокубках
Нещерет пояснив, завдяки чому Динамо декласувало Зрінські в Лізі конференцій
Я ніякої системності не бачу, жодної, – Поздєєв розкритикував Динамо, попри перемогу над Зрінські

Останні новини