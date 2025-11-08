Динамо – ЛНЗ Черкаси: де дивитися центральний матч 12-го туру УПЛ

У неділю, 9 листопада, відбудеться центральний матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме черкаський ЛНЗ. Гра пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 15:30 за Києвом.

Дивитися матч Динамо – ЛНЗ можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Крім того, поєдинок буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Для глядачів за кордоном гру транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

OneFootball – у всьому світі;

PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді;

GoNet – у Чехії та країнах ЄС;

Setanta Sports – у Грузії;

LaLiga+ – в Іспанії.

Нагадаємо, наразі обидві команди перебувають в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці. У них, а також в Полісся та Кривбаса, по 20 очок. Проте за додатковими показниками Динамо йде другим, а ЛНЗ – третім.

У попередньому турі УПЛ Динамо програло Шахтарю в українському Класичному, а ЛНЗ поступився Карпатам. Зауважимо, що ЛНЗ ще жодного разу в історії не обігрувало Динамо.