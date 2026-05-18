Все переноситься на останній тур: Пономарьов – про сенсаційну поразку ЛНЗ від Кудрівки

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував поразку своєї команди від Кудрівки у 29 турі УПЛ, зазначивши, наразі майже всі втрачають очки перед завершенням сезону.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"І нам, і Кудрівці треба було перемагати сьогодні. Тож ми готувалися до серйозного матчу. Він таким і вийшов. Якщо говорити загалом, то треба реалізовувати свої моменти. Все складалося так, як ми й припускали, але не було реалізації.

Наприкінці не дограли моменту в обороні. Який необхідно догравати – це простий момент. Пропустили. Це невтішний результат, але ви бачите – всі втрачають очки, тому все переноситься на останній тур", – заявив Пономарьов.

Після цієї перемоги Кудрівка набрала вже 28 балів та посідає 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Тоді як ЛНЗ залишився при своїх 57 очках та другій позиції, відставання від третього житомирського Полісся скоротилося лише до одного пункту.

Відзначимо, що команда Руслана Ротаня теж не змогла набрати три очки у цьому турі, розписавши нічию із луганською Зорею (0:0).