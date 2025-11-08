Шахтар – СК Полтава: де дивитися останній матч 12-го туру УПЛ

У неділю, 9 листопада, відбудеться останній матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар прийматиме Полтаву. Гра пройде на стадіоні "Арена Львів" та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивитися матч Шахтар – Полтава можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Крім того, поєдинок буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Для глядачів за кордоном гру транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

OneFootball – у всьому світі;

PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді;

GoNet – у Чехії та країнах ЄС;

Setanta Sports – у Грузії;

LaLiga+ – в Іспанії.

Нагадаємо, після 11 турів саме Шахтар йде на першому місці в турнірній таблиці. У підопічних Арди Турана 24 очки та перевага над переслідувачами в 4 бали. Полтава ж бореться за виживання. У новачка УПЛ 6 пунктів та остання сходинка.

У попередньому турі Шахтар переміг Динамо в українському Класичному, а Полтава зіграла внічию з Кривбасом. Зауважимо, що команди ще жодного разу не грали між собою.