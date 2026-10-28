Петряк – про свою травму: Головне, що не пішла кров у мозок

Вінгер Кудрівки Іван Петряк поділився подробицями та діагнозом після своєї травми голови, яку він отримав у грі з Динамо.

Футболіст поспілкувався з Ігорем Бурбасом.

"Само собою там перелом. Головне, що кров у мозок не пішла. Мені у перші вісім годин зробили два обстеження – аби не було гулеутворюючої рідини. Із цим обійшлось.

Там просто перелом – через 10 днів потрібно зробити повторне МРТ, щоб зафіксувати результат. І просто чекати доки зростеться череп", – розповів Петряк.

Нагадаємо, Петряк та захисник Динамо Владислав Дубінчак, який вже перепросив у рідних суперника, серйозно зіштовхнулися головами у боротьбі за "другий поверх". Після цього Івану надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги.

Для Івана цей поєдинок став 10-м у поточному сезоні-2026/27. До ушкодження він встиг відзначитися одним голом. Нагадаємо, що Петряк виступає за Кудрівку літа 2026-го, перебравшись на правах вільного агента.

Сам поєдинок завершився перемогою Динамо з рахунком 3:1.