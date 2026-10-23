Його стан стабілізували: воротар Кудрівки – про стан Петряка після моторошного зіткнення

Воротар Кудрівки Антон Яшков розповів про стан Івана Петряка, якого госпіталізували після жорсткого зіткнення з захисником Динамо Владиславом Дубінчаком.

Його слова передає "Футбольний сектор".

"Сказали, що його стан стабілізували. Тому сподіваємось, що з ним буде все в порядку", – зазначив він.

Водночас голкіпер підтвердив, що під час зіткнення Петряк на якийсь час утратив свідомість.

"Наскільки мені відомо, він втратив трошечки свідомість, був без свідомості, – сказав Яшков.

Нагадаємо, 32-річний Петряк зіштовхнувся головою з фланговим захисником киян. Колишньому футболісту Шахтаря надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги. У підсумку, замість Петряка на полі з'явився Родіон Плакса.

Згодом "ТаТоТаке" повідомило, що травмований футболіст прийшов до тями та впізнав рідних. Сам поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1.