Його стан стабілізували: воротар Кудрівки – про стан Петряка після моторошного зіткнення
Воротар Кудрівки Антон Яшков розповів про стан Івана Петряка, якого госпіталізували після жорсткого зіткнення з захисником Динамо Владиславом Дубінчаком.
Його слова передає "Футбольний сектор".
"Сказали, що його стан стабілізували. Тому сподіваємось, що з ним буде все в порядку", – зазначив він.
Водночас голкіпер підтвердив, що під час зіткнення Петряк на якийсь час утратив свідомість.
"Наскільки мені відомо, він втратив трошечки свідомість, був без свідомості, – сказав Яшков.
Нагадаємо, 32-річний Петряк зіштовхнувся головою з фланговим захисником киян. Колишньому футболісту Шахтаря надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги. У підсумку, замість Петряка на полі з'явився Родіон Плакса.
Згодом "ТаТоТаке" повідомило, що травмований футболіст прийшов до тями та впізнав рідних. Сам поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1.