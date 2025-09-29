Динамо Київ – Крістал Пелес: де дивитися матч Ліги конференцій
Динамо в номінально домашньому матчі прийматиме англійський Крістал Пелес у першому турі Ліги конференцій УЄФА.
Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін.
Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Кияни напередодні втратили перемогу над львівськими Карпатами у сьомому турі чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".
"Орли" своєю чергою здобули сенсаційну перемогу над Ліверпулем у межах шостого туру АПЛ.