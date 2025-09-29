Українська правда
Ліга конференцій. Динамо Київ – Крістал Пелес: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 13:46
ФК Динамо Київ
Динамо в номінально домашньому матчі прийматиме англійський Крістал Пелес у першому турі Ліги конференцій УЄФА. Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Кияни напередодні втратили перемогу над львівськими Карпатами у сьомому турі чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".

"Орли" своєю чергою здобули сенсаційну перемогу над Ліверпулем у межах шостого туру АПЛ.

Динамо Київ Крістал Пелес Ліга конференцій