УЄФА винесла вердикт: Кристал Пелес не виступатиме в Лізі Європи

Чемпіон Кубку Англії Кристал Пелес не буде виступати в Лізі Європи УЄФА сезону-2025/26, а гратиме в Лізі конференцій.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Причиною такого рішення стало те, що правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а власник Ліона Джон Текстор також мав частку і в Пелесі.

І хоч він у підсумку все ж продав англійський клуб, але це не вплинуло на рішення від УЄФА. За інформацією журналіста, місце Кристал Пелеса в ЛЄ посяде Ноттінгем Форест, але клуб оскаржуватиме це рішення в CAS.

"Перша палата CFCB продовжила оцінку документації, поданої Ліоном і Кристал Пелесом, і дійшла висновку, що клуби порушили, станом на 1 березня 2025 року, критерії володіння декількома клубами, передбачені статтею 5.01 Регламенту УЄФА з клубних змагань", – цитує заяву УЄФА Джейкобс.

Раніше стало відомо, чи зберіг Ліон своє місце в Лізі 1 за підсумками апеляції до DNCG.