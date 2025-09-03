Ліверпуль без гальм, Реал та Арсенал у збитках, Мілан забув нападника: усе, що ви не знали про трансферне літо

Вчора в головних європейських лігах закрилося трансферне вікно, і ми можемо підбити його підсумки. Хто найбільше витратив? Хто економив? Хто купував дешево, а хто бив рекорди?

Так, деякі цифри ще зміняться, бо в окремих периферійних лігах, на кшталт турецької чи саудівської, трансфери ще дозволені.

Разом з тим, головне на ринку вже відбулося.

Чемпіон ділиться з вами спостереженнями і тенденціями трансферного літа-2025.

Англійська Прем'єр-ліга

Загальні витрати клубів: 3,76 млрд євро

Найбільше купив: Ліверпуль (482 млн)

Найбільше продав: Челсі (332 млн)

Найбільший чистий заробіток: Борнмут (100 млн)

Найбільший чистий збиток: Арсенал (-283 млн)

Найдорожче придбання: Александр Ісак з Ньюкасла в Ліверпуль за 145 млн

Нікого не здивувало, що АПЛ вкотре побила власний же рекорд витрат за одне літо – причому одразу на півмільярда євро.

Для тамтешніх грандів стає нормою жити в збиток.

Влітку 2025-го в АПЛ лише Астон Вілла, Борнмут, Брентфорд, Брайтон, Челсі та Крістал Пелас заробили на трансферах більше, ніж витратили.

При цьому в Тоттенгема, Сандерленда, Ноттінгема, Ман Юнайтед, Ман Сіті, Лідса, Евертона збиток перевищив 100 млн, а у Ліверпуля та Арсенала – взагалі 200 млн.

Із трендів бачимо, що стабілізувався Челсі, накопичення гравців Тоддом Боелі позаду. Зараз клуб косметично підправляє штрихи. Так, Жоао Педро прийшов на місце Ніколаса Джексона, а Кріса Нкунку й Нонні Мадуеке замінять Джеймі Гіттенс і Алехандро Гарначо. Усі суми великі, але клуб в плюсі.

SUMMER WINDOW CLOSED:

Overall, I would rate it a 7/10 window. We signed Joao Pedro, Delap, & and Garnacho, all of whom are going to be key players for us this season. Gittens, Essugo, Hato, and Buonanotte serve as good squad players. However, Maresca was desperately calling out… pic.twitter.com/5A1raGoTJI — SW6 (@southwestsixes) September 1, 2025

Арсенал і МЮ вже традиційно витрачали багато, а заробляли мало. У "Канонірів", схоже, з'явився довгоочікуваний бомбардир – Віктор Дьокереш навіть у Спортингу боровся за Золоту бутсу, він вартий 65 млн. Мартін Субіменді – це "міні-Родрі" у центр поля за 70 млн для Артети, а герой минулого Кубку Англії Еберечі Езе (70 млн) має додати атаці ефекту несподіванки.

Gyokeres scores his first goal for Arsenal ! pic.twitter.com/IJBqyvxdJO — EmanDaGoon™ (@EmanDaGoon) August 9, 2025

Куди більше питань до новачків Ман Юнайтед. Беньямін Шешко за 76 млн виглядає переоціненим після слабкого минулого сезону в Лейпцигу (13 голів в 33 матчах). Бріан Мбемо (75 млн) і Матеус Кунья (74 млн) були якісними у середняках АПЛ, але чи кращі вони за Расмуса Гойлунна та Маркуса Рашфорда, що поїхали в оренди до Наполі й Барси? Є сумніви.

Ще більше питань до рішення Ман Сіті замінити Едерсона на Джиджи Доннарумму, найбільш олдскульного із топворотарів нового покоління. Ну так, "лише" 30 млн. Але що він дасть тікі-таці Пепа Гвардіоли? От Тіджані Рейндерс в центр поля за 55 та Раян Шеркі направо за 36 – інша справа. Де Брейне й Гюндогана давно пора було відпускати.

Агресивно працював на ринку й Тоттенгем. Хаві Сіммонс (65), Мохамед Кудус (63) і Рандаль Коло Муані (оренда з ПСЖ) – потужне підсилення нападу, а позичений у Баварії Жоау Палінья налагодить опорну зону. Відхід 33-річної легенди Сон Хин Міна за 22 млн до Лос-Анджелеса – ще одна ідеальна угода для "Шпор"; і дорого, і вчасно.

Ньюкасл виручив Ніка Вольтемаде і забрав його за 85 млн у Штутгарта, який раніше відмовився продавати форварда до Баварії за 60, чим дуже того розсердив.

Ну, і окрема тема – Ліверпуль. Роками червоні насміхалися над конкурентами, що тринькали гроші – і от нарешті самі до цього дозріли. 145 млн Ньюкаслу за Александра Ісака, 125 млн Баєру за Флоріана Віртца, 95 млн Айнтрахту за Юго Екітіке, 47 млн Борнмуту за Мілоша Керкеза, ще 40 млн Баєру за Джеремі Фрімпонга, 31 млн Пармі за 18-річного (!) центрбека Джованні Леоне – це як взагалі? У Ліверпуля з'явився спонсор-шейх? Щонайменше з форвардами не все ясно, бо Екітіке й Ісак претендуватимуть на одне місце, якщо не поміняти схему.

Також щодо наших, то Ілля Забарний з Борнмута перейшов за 63 млн до ПСЖ, де в нього нема гарантій місця в старті, а Олександр Зінченко довго вагався, шукав, і в підсумку перейшов з лавки Арсенала до Ноттінгема, де теж є купа питань. От нащо найбільш вертикальній команді АПЛ фулбек, що не біжить? Єдиний, по кому все ясно – Назарій Русин. Він довгий час перебував у стані Сандерленда, але вже зараз став гравцем польської Арки.

Італійська Серія А

Загальні витрати клубів: 1,02 млрд євро

Найбільше купив: Мілан (159 млн)

Найбільше продав: Мілан (169 млн)

Найбільший чистий заробіток: Дженоа (52 млн)

Найбільший чистий збиток: Комо (-94 млн)

Найдорожче придбання: Крістофер Нкунку з Челсі в Мілан за 37 млн

Серія А торгувала дуже цікаво. Вона друга в Європі за витратами на трансфери, але при цьому жодна покупка не обійшлася італійцям у понад 40 млн євро.

Чемпіон Наполі був дуже активним на ринку. Ноа Ланг (25 млн) і Мігель Гутьєррес (18 млн) оновлять його лівий фланг; Расмус Гойлунн і Лоренцо Лукка створять конкуренцію на вістрі; Сам Беукема – потенційно основний стопер. Ну, і Кевін де Брейне приїхав довести Гвардіолі, що його зарано списали. При тому позбувалися "Партенопеї" здебільшого рольовиків, та ще й впарили Віктора Осімхена Галатасараю аж за 75 млн.

Victor Osimhen with a sharp near-post header to find the net last night 🎯 pic.twitter.com/df2jGki1kh — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) August 31, 2025

Ніхто не знає, звідки в турків такі гроші; подейкують, що доклався особисто президент Реджеп Ердоган, бо ще у 2021-му сумарний борг 4-х найбільших клубів Туреччини досяг 1,7 млрд євро.

Інтер, у свою чергу, вів себе скромно – скинув баласт (Арнаутович, Асллані, Таремі, Павар), купив трохи молоді на виріст.

Аталанта так і не продала Адемолу Лукмана, що проблема – він публічно заявляв, що хоче піти. Може, ще встигне в Туреччину? Це було б правильно для мікроклімату в команді. Гроші бергамасків не дуже цікавлять після того, як вони продали Аль-Кадсії Матео Ретегі за 68 млн.

У Юве окрім викупів орендованих раніше гравців виділимо трансфери лідерів Лілля Едона Жегрова й Джонатана Девіда. Перший – лівоногий вінгер, чимось схожий на Дибалу. Другий – гравець штрафного, якого не видно 89 хвилин, а на 90-й він забиває гол.

Рома продавала-продавала, але так і не продала Артема Довбика, що тривожить, бо тренер Джанп'єро Гасперіні в стартових турах робив ставку на новачка-ірландця Евана Фергюсона. Також "Вовки" підписали за 25 млн зірку Фламенго Веслі, якого порівнюють з Дані Алвесом.

Дуже багато продавав і купував Мілан – ще б пак, після 8-го місця та невиходу в єврокубки. Серед інших "Сан-Сіро" покинули лідери попереднього складу Тео Ернандес та Тіджані Рейндерс – і за гарні гроші. І ось що дивує: маючи кошти й час "Россонері" "забули" про позицію центрфорварда. Мората, Йович і юний Камарда покинули клуб – і залишився один Сантьяго Хіменес. При цьому боси Мілана зверталися до різних нападників – був у списку й Довбик – і всюди в них не зрослось. Не вміють звертатися чи що?

se facciamo seriamente lo scambio dovbyk - gimenez io mi impicco fuori trigoria e non sto scherzando pic.twitter.com/BqSY2FEj1d — francesca (@dansmatete21) August 29, 2025

Якщо так, "Россонері" слід повчитися у Комо. Клуб сигаретних магнатів з Індонезії продовжує качати м'язи, тож не дивуйтеся великим збиткам. Головний талант покоління у Хорватії Мартін Батурина та "новий Хоакін" Хесус Родрігес не могли прийти дешево.

Це вам не Дженоа, яка взагалі нікого не купив за гроші, а лише продав двох лідерів та молоду зірочку – і так оформив найбільший прибуток за літо в Серії А. Одне питання – а як тепер з неї не вилетіти? Руслану Малиновському не буде легко.

Німецька Бундесліга

Загальні витрати клубів: 648 мільйонів євро

Найбільше купив: Баєр (198 млн)

Найбільше продав: Баєр (229 млн)

Найбільший чистий заробіток: Штутгарт (76 млн)

Найбільший чистий збиток: Борусія Дортмунд (-27 млн)

Найдорожче придбання: Луїс Діас з Ліверпуля в Баварію за 70 млн

Бундесліга, що давно живе з продажів до АПЛ, цього літа не відходила від традицій. 10 з 18 клубів німецької еліти за підсумками трансферного літа вийшли в плюс.

Не все вдалося гегемону – Баварії. Улі Генесса по ділу критикували за застарілий, несистемний підхід, і в підсумку мюхенці лише переконали немолодого стопера Джонатана Та з Баєра та замінили Матісса Теля та Кінгслі Комана на Луїса Діаса й Ніколаса Джексона; причому сенегальця взяли в оренду в останню хвилину.

Luis Diaz is 𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡𝗚 life in the Bundesliga 😍



2⃣ games, 2⃣ goals, 2⃣ assists 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Gs7hYq7kBn — LiveScore (@livescore) August 30, 2025

Навіть більше, ніж на цих двох, у Мюнхені розраховують на 17-річного Леннарта Карла, що піднявся з молодіжки і, за чутками, дуже нагадує Віртца. Це інтригує.

Власне, вже колишній клуб Віртца Баєр мав надскладне літо. Слідом за тренером Хабі Алонсо з клубу побігли чи не всі лідери – не лише Флоріан, а й Граніт Джака, Джонатан Та, Джеремі Фрімпонг, П'єро Інкап'є, Віктор Боніфейс. Клуб постарався їх замінити; привіз навіть наддосвідченого Лукаса Васкеса з Реала, щоб був молоді наставником. Але загальне враження дуже зіпсувало звільнення Еріка тен Хага після лише двох матчів. У Німеччині пишуть, що тренер з усіма розсварився, і команди в Леверкузені наразі нема – лише розрізнені персоналії.

Frank de Boer, sacked at Crystal Palace after 4 games.



Erik ten Hag, sacked at Bayer Leverkusen after 2 games.



A NEW RECORD! 🇳🇱🌟 pic.twitter.com/hZQQeeFnlx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 1, 2025

Айнтрахт після Луки Йовича, Рандаля Коло Муані, Омара Мармуша, Себастьяна Алле підготував ще одного топнападника – і продав Юго Екітіке Ліверпулю за 95 млн. Блискуча робота.

Трансферне вікно Борусії врятував продаж Гіттенса до Челсі за 56 млн; РБ Лейпцигу касу зробили Хаві Сімонс та Беньямін Шешко – про цих вже згадували, як і про Ніка Вольтемаде, що забезпечив нечуваний прибуток Штутгарту.

Ну, і щодо витрат середняків, то в Бундеслізі традиційно рахували кожну копійку. Наприклад, у Гладбаха найбільший літній трансфер – нападник Шуто Мачіно із Кіля за 8 млн; у Аугсбурга – Фабіан Рідер із Ренна за 7 млн. Отакі цифри майже всюди.

Не дивно, що купівля Дортмундом Джоба Беллінгема – молодшого брата Джуда – викликала такий резонанс. Цілих 30 млн! Для Німеччини це дуже-дуже багато.

🚨⭐️ Jobe Bellingham (19) SCORES on his first start for Borussia Dortmund! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



pic.twitter.com/G2k8QU8v4r — Out Of Context Madrid (@Vera_RMCF) June 21, 2025

Іспанська Ла Ліга

Загальні витрати клубів: 575 млн євро

Найбільше купив: Атлетико (176 млн)

Найбільше продав: Вільярреал (108 млн)

Найбільший чистий заробіток: Реал Сосьєдад (58 млн)

Найбільший чистий збиток: Реал (-165 млн)

Найдорожче придбання: Дін Гейсен з Борнмута в Реал за 62,5 млн

В Іспанії з правилами Хав'єра Тебаса на мільярд не купиш ніяк.

По суті, у Ла Лізі лише три клуби провели повноцінне трансферне вікно в 2025-му, ні в чому собі не відмовляючи – це Реал, Атлетико та Вільярреал.

За першими стоять Флорентіно Перес та його будівельний гігант Grupo ACS; за другими – іспанська еліта Енріке Сересо, Хесус Хіль Марін плюс ізраїльський мільярдер Ідан Офер; за третім – власник мережі супермаркетів Mercadona і виробника кераміки Pamesa Фернандо Роїг.

Із них найбільше за літо витратив Атлетико. "Матрацники" скинули гору баласту – Вітселя, Лемара, Аспілікуету, де Пауля, Сауля; також продали Самуела Ліно (25 млн) й Артура Вермерена (20), що не виросли в топів. Натомість клуб придбав найкращого асистента Ла Ліги останніх сезонів Алекса Баену у Вільярреала (42), лідера півзахисту Бетіса Джонні Кардосо (24); підсилив фланги захисту, напад – та майже всі лінії.

Інсайдери пишуть, що перед Дієго Сімеоне вперше за 14 років поставлене завдення виграти трофей. Невдача найімовірніше коштуватиме йому крісла.

Не в такому цейтноті Хабі Алонсо в Реалі, бо він тільки-но очолив клуб і розпочав будувати свою команду. Дін Гейсен (62,5 млн), Альваро Каррерас (50 млн), Трент Александер-Арнольд (10 млн) – це його оновлений захист. 18-річний Франко Мастантуоно, що приїхав з Рівер Плейта за 45 млн – спробує стати мадридським Ямалем. Натомість 40-річний Лука Модрич поїхав догравати у... Мілан, де колись запалював його кумир Звонимир Бобан.

🎙️ Luka Modrić on supporting Milan as a kid:



"This is one of the biggest clubs in the world.



That photo is a beautiful memory, and Milan was very popular in Croatia, especially because of Zvonimir Boban, who was my childhood idol." [24sata]#Modrić #Milan #Boban pic.twitter.com/54DxDjuExV — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 4, 2025

У Барси все дуже скромно – оренда Маркуса Рашфорда і купівля воротаря Жоана Гарсії в Еспаньйола. Разом з тим, і важлива втрата лише одна – це Іньїго Мартінес безкоштовно вирушив до Саудівської Аравії. Таке воно – життя з мільярдними боргами.

Атлетик Більбао дивом втримав Ніко Вільямса і одразу підмахнув йому 10-річний (!) контракт із зарплатою 16 млн на рік. Клуб як і 100 років тому підписує лише басків та уродженців краю; авжеж, вони тримаються за свою зірку.

📊 Most successful dribbles in LaLiga so far:



🇪🇸 Lamine Yamal: 18

🇪🇸 Nico Williams: 16

🇫🇷 Kylian Mbappe: 10



Sharp movers 💨 pic.twitter.com/oTrDn6DhUI — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) September 1, 2025

Вільярреал добре заробив на Баені, а також продажах Тьєрно Баррі до Евертона (30 млн) і Єремі Піно до Крістал Пелас (30 млн). Обидва гравці нестабільні, травматичні. Замість них "Субмарина" придбала технаря Лас-Пальмаса Альберто Молейро за 16 млн і перевіреного бомбардира Жоржа Мікаутадзе з Ліона за 31 млн. Останнє дуже здивувало, бо раніше клуб відмовився платити ту ж суму Ромі за Довбика, вимагаючи просто оренду.

Бетіс таки повернув Антоні з МЮ – і це величезний успіх для клубу. Так само якісною виглядає заміна Джонні Кардосо на Нельсона Деоссу, що провів класний клубний чемпіонат світу за Монтеррей.

🕺👏💚



Todos los días del año, yo soy feliz con mi gente. pic.twitter.com/Llc1QOwAnF — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 2, 2025

Сельта продала двох зірочок Юргена Странд Ларсена і Фера Лопеса до Вулвз за 50 млн – і це хороший бізнес для "Кельтів"; ціни сильно завищені.

Реал Сосьєдад збирає гроші невідомо на що – Субіменді продали, а підсилились натомість хіба напівзабутими Гонсалу Гедешом та Карлосом Солером.

Зрозуміліше із Севільєю: та купила на 250 тисяч, а продала на 55 млн, бо їй треба вилазити з боргів, що сягають вже 200 млн.

Ну, а решта середняків-аутсайдерів геть нікого значущого не підписали. На цьому блідому тлі перехід Владислава Ваната до Жирони за 20 млн – це просто-таки грандіозна подія. Здебільшого іспанські низи нині платять за гравців по 4-7 млн.

Французька Ліга 1

Загальні витрати клубів: 547 млн євро

Найбільше купив: Страсбур (127 млн)

Найбільше продав: Монако (116 млн)

Найбільший чистий заробіток: Монако (103 млн)

Найбільший чистий збиток: ФК Париж (-57 млн)

Найдорожче придбання: Ілля Забарний з Борнмута в ПСЖ за 63 млн

Ну, і головний експортер серед великих ліг. Цього літа 14 із 18 клубів Ліги 1 заробили на продажах більше, ніж витратили на покупки. Винятки – ФК Париж, Страсбур, Марсель та ПСЖ.

Авжеж, вас дивує тут Страсбур – так-от його придбала BlueCo, що належить Тодду Боелі, і тепер це по суті фармклуб Челсі.

Боелі купує так багато молоді, що в один клуб всіх не вмістити – ось нащо йому ельзасці. Лише за літо 2025-го зі "Стемфорда" на "Стад де ля Мено" перебралися 6 футболістів, серед яких і Кендрі Паес – за чутками, дуже великий талант, але й гуляка з Еквадору.

Ishe Samuels-Smith has rejoined Chelsea from Strasbourg, 33 days after signing a permanent deal with the French club.



The Athletic reported in July that Samuels-Smith, 19, was to join Strasbourg for an undisclosed fee and this was confirmed by the clubs — both of whom are owned… pic.twitter.com/8dw2qTEmAH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 2, 2025

ПСЖ окрім Забарного підписав воротаря Люку Шевальє з Лілля за 40 млн – цього хотів Луїс Енріке, а Насер Аль-Хелаїфі після перемоги в ЛЧ вірить тренеру, як древні – оракулу.

Доннарумма, втративши місце, поїхав до Гвардіоли на "Етіхад". Також ПСЖ позбувся деякого баласту – Марко Асенсіо, Карлоса Солера, Мілана Шкріньяра, Норді Мукієле. Хороша робота з розчищання платіжки. Хіба Матвєя Сафонова позбутись не вийшло – нікому він не треба.

Другий за підсумками минулого сезону Марсель у серпні влаштував комедію з Адрієном Рабйо, якого продав Мілану за 9 млн, попередньо відсторонивши від тренувань за бійку з Джонатаном Роу. "Комедію", бо саме Рабйо був лідером Марселя минулого сезону; його постійно хвалив тренер Роберто де Дзербі. Також провансальці взяли аж п'ятьох новачків в оренду з правом викупу, і серед них сина Джорджа Веа Тімоті – так підлаштовуються під фінансовий фейр-плей. За чутками, відхід Рабйо теж пов'язаний саме з цим, а не сутичкою.

Монако нетипово поставив на ветеранів; на Скелю прибули Ерік Даєр з Баварії, Лукаш Градецкі з Баєра та Поль Погба з небуття – він аж півтора року був дискваліфікований за допінг. Також монегаски втримали свою найбільшу молоду зірку Магна Акліуша – щоправда, ціною відходу іншого таланта Ельяса Бен-Сегіра, якого за 32 млн підписав той-таки Баєр.

Круто заробила на АПЛ-івських середняках Ніцца, продавши Жан-Клера Тодібо й Евана Гессана, але от проблема – грати тепер нема ким.

Майже всіх лідерів за літо позбувся і Лілль – Девід та Жегрова опинилися в Юве, Шевальє – в ПСЖ, Бафоде Діакіте – в Борнмуті. Все це ще вилізе "Догам" боком, але поки місто живе несподіваним ренесансом 38-річного Олів'є Жиру, який знову забиває.

У Ліона єдина цікава купівля – Павел Шульц з Вікторії Пльзень за 7,5 млн. В кращі дні цей хлопець нагадує самого Недведа – швидкий, моторний, але й непоступливий. Тим часом клуб продав гравців аж на 105 млн, а також безкоштовно відпустив Неманью Матича й Александра Ляказетта. В червні Ліон на пару днів виганяли з еліти за борги і повернули лише під обіцянку їх позбутися, тож вибору у "Ткачів" нема.

🗣️ Jurgen Klopp on Paris FC this season: "We want to achieve success, but we don't want to go crazy. We will go step by step." pic.twitter.com/0vtT8nQ7Zd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 31, 2025

І наостанок ФК Париж – дітище найбагатшої родини Франції Арно. Від них багато очікували – і вони здебільшого не розчарували. Отавіо з Порту за 17 млн; Вільям Жеббель, Мозес Саймон, П'єр Ліс-Мелу, Амарі Траоре, Жонатан Іконе – все це відомі у Лізі 1 персони, а Кевін Трапп ще й грав за ПСЖ. При цьому були в Арно й дві невдачі – Нант радикально відмовився продавати Матісса Абліна, а трансфер Нголо Канте із Саудівської Аравії банально не встигли завершити в дедлайн. Ну, буде наука – треба робити такі ходи заздалегідь.

І до речі: на матчах цього ФК Париж в компанії Арно став з'являтися Юрген Клопп. У Red Bull тут міноритарна доля, це ясно. Але може все ж?..