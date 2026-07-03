Динамо – ЛАСК: онлайн-трансляція товариського матчу

У п'ятницю, 3 липня, київське Динамо зіграє завершальний спаринг на літніх навчально-тренувальних зборах в Австрії. Суперником "біло-синіх" буде чинний чемпіон Австрії ЛАСК.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

За підсумками минулого сезону ЛАКС вдруге у своїй історії став чемпіоном Австрії. До золотих нагород "чорно-білі" додали виграш Кубку Австрії (2-й в історії). На ЧС-2026 ЛАСК був представлений двома гравцями: захисник Андрес Андраде потрапив до заявки збірної Панами, а півзахисник Алессандро Шопф – до складу збірної Австрії.

Київське Динамо на зборах в Австрії провело чотири спаринги. На рахунку "біло-синіх" перемоги над словацькою Жиліною (5:1) та польською Вєчистою (4:1), нічия проти Славії (1:1), а також поразка від Рапіда Бухарест (1:3).

Вже 9 липня підопічні Ігоря Костюка зіграють перший матч 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти румунської Університаті. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.