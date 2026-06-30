Довбик розповів, чому не підписав контракт із київським Динамо

Форвард італійської Роми та збірної України Артем Довбик пригадав, як свого часу міг приміряти футболку київського Динамо.

Про це він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу "Пряма червона".

Нападник розповів, що декілька разів міг продовжити кар'єру у складі киян, куди приїжджав на перегляд, але щоразу щось перешкоджало йому підписати угоду зі столичним грандом.

"Так, у мене був перегляд у Динамо, але на той момент у мене не було агента. Я не розумів, чим у підсумку ці перегляди закінчувалися. Я приїжджав, тренувався. Мені казали, що все було нормально, але потім повертався додому. Я так розумію, що там просто не було домовленості з моїми представниками, дитячими тренерами. У професійному футболі у мене більше якихось сигналів було із Динамо. Коли грав у Другій лізі, мене привозили у Динамо, де наче вже про все домовилися. Але не дійшли згоди, бо я вже мав підписаний попередній контракт із Дніпром", – розповів Артем.

Нагадаємо, що Довбик став гравцем Дніпра влітку 2015-го, але з перервою на оренду у молдовську Зарю. У футболці дніпрян відіграв 37 матчів, у яких відзначився 18 голами.

Із серпня 2020-го грав за Дніпро-1 (54 м'ячі та 14 асистів у 86 зіграних поєдинках). Після чого переїхав в іспанську Жирону, а з літа 2024-го грає за Рому.

Останнім часом навколо українського форварда з'являється чимало чуток. Зазначається, що Довбик може змінити клубну прописку. Його сватають в амстердамський Аякс, а також іспанські Бетіс та Вільярреал. Водночас 29-річним футболістом цікавляться італійська Фіорентина та турецький Трабзонспор.

Його контракт із "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість у 15 мільйонів євро.