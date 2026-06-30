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Довбик розповів, чому не підписав контракт із київським Динамо

Софія Кулай — 30 червня 2026, 14:40
Довбик розповів, чому не підписав контракт із київським Динамо
Артем Довбик
Getty Images

Форвард італійської Роми та збірної України Артем Довбик пригадав, як свого часу міг приміряти футболку київського Динамо.

Про це він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу "Пряма червона".

Нападник розповів, що декілька разів міг продовжити кар'єру у складі киян, куди приїжджав на перегляд, але щоразу щось перешкоджало йому підписати угоду зі столичним грандом.

"Так, у мене був перегляд у Динамо, але на той момент у мене не було агента. Я не розумів, чим у підсумку ці перегляди закінчувалися. Я приїжджав, тренувався. Мені казали, що все було нормально, але потім повертався додому. Я так розумію, що там просто не було домовленості з моїми представниками, дитячими тренерами.

У професійному футболі у мене більше якихось сигналів було із Динамо. Коли грав у Другій лізі, мене привозили у Динамо, де наче вже про все домовилися. Але не дійшли згоди, бо я вже мав підписаний попередній контракт із Дніпром", – розповів Артем.

Нагадаємо, що Довбик став гравцем Дніпра влітку 2015-го, але з перервою на оренду у молдовську Зарю. У футболці дніпрян відіграв 37 матчів, у яких відзначився 18 голами.

Із серпня 2020-го грав за Дніпро-1 (54 м'ячі та 14 асистів у 86 зіграних поєдинках). Після чого переїхав в іспанську Жирону, а з літа 2024-го грає за Рому.

Останнім часом навколо українського форварда з'являється чимало чуток. Зазначається, що Довбик може змінити клубну прописку. Його сватають в амстердамський Аякс, а також іспанські Бетіс та Вільярреал. Водночас 29-річним футболістом цікавляться італійська Фіорентина та турецький Трабзонспор.

Його контракт із "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість у 15 мільйонів євро.

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