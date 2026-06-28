Не пішли на зустріч: тренер збірної України U-19 розповів, що Динамо не відпустило Редушка на Євро-2026

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко заявив, що лівий вінгер Динамо Богдан Редушко не поїхав разом із однолітками на чемпіонат Європи-2026, бо його не відпустило керівництво київського клубу та очільник колективу Ігор Костюк.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"На жаль, не відпустили його. Хоч ми і пропонували їм тільки на дві гри взяти Богдана і відпустити його після другого матчу з сербами, на жаль, керівництво, ну, і Ігор Костюк не пішов нам назустріч. Ну, шкода, але що робити? Треба рухатись далі. У нас є інші гравці, які, там, готові підставити плече".

У неділю, 28 червня, в Уельсі стартує фінальна частина чемпіонату Європи 2026 з футболу серед юнацьких команд U-19. Турнір триватиме до 11 липня та збере вісім найкращих збірних континенту, серед яких буде й Україна.

"Синьо-жовті" розпочнуть свій шлях на турнірі у матчі проти Хорватії, який відбудеться 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уродженець Боснії Сергій Ігнатков отримав українське громадянство та представлятиме нашу команду на Євро-2026.