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Динамо оголосило про відхід Ігнатенка

Олександр Булава — 30 червня 2026, 20:08
Динамо оголосило про відхід Ігнатенка
Денис Ігнатенко
Динамо Київ

Київське Динамо оголосило про відхід 23-річного воротаря Дениса Ігнатенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голкіпер перебува у структурі клубу з 2016 року. За юнацький склад (U19) дебютував у 2020 році, а пізніше регулярно брав участь у підготовчих зборах першої команди.

У сезоні-2025/26 Ігнатенко не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу, хоча неодноразово потрапляв у заявку.

Раніше повідомлялося, що голкіпера не проти підписати інший київський клуб Лівий Берег, який повернувся до УПЛ. Як відомо, "лелеки" припинили співпрацю з воротарем Максимом Механівим.

Напередодні французький нападник юнацької команди ПСЖ U-19 П'єр Мунгенге став гравцем київського Динамо.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Денис Ігнатенко

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