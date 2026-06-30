Динамо оголосило про відхід Ігнатенка

Київське Динамо оголосило про відхід 23-річного воротаря Дениса Ігнатенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голкіпер перебува у структурі клубу з 2016 року. За юнацький склад (U19) дебютував у 2020 році, а пізніше регулярно брав участь у підготовчих зборах першої команди.

У сезоні-2025/26 Ігнатенко не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу, хоча неодноразово потрапляв у заявку.

Раніше повідомлялося, що голкіпера не проти підписати інший київський клуб Лівий Берег, який повернувся до УПЛ. Як відомо, "лелеки" припинили співпрацю з воротарем Максимом Механівим.

Напередодні французький нападник юнацької команди ПСЖ U-19 П'єр Мунгенге став гравцем київського Динамо.