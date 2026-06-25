Суркіс: У Динамо Мунгенге здатний зробити швидку успішну кар'єру

Перехід 18-річного П'єра Мунгенге з французького ПСЖ до київського Динамо одразу став непересічною подією для українського футболу. В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів про перемовини з талановитим нападником, конкуренцію з європейськими клубами, роль Матвія Пономаренка та наступні кроки киян на трансферному ринку.

– Як вдалося переконати гравця з Франції переїхати до України? Все ж війна часто відлякує футболістів.

– Так, саме воєнна реальність, у якій зараз живе Україна, не дозволяє вести ту трансферну діяльність, яка швидко й ефективно впливала б на турнірні показники. По-перше, значно звужується коло потенційних новачків-легіонерів. По-друге, іноді вже підписані гравці готові тікати світ за очі при перших тривогах, прольотах шахедів чи роботі ППО. Так, до прикладу, було з Джастіном Лонвейком. Але він, як на мене, змінив свою думку щодо певних речей і готовий відвойовувати місце у складі київського Динамо.

Що стосується Мунгенге, то він залишився приємно вражений – і клубною інфраструктурою, і київською атмосферою – теплою та приязною, незважаючи на воєнний час. Я особисто показав місто, стадіон і тренувальну базу самому хлопцю, його рідним і агентам. Аргументом стало запевнення, що в Динамо П'єр здатний зробити швидку успішну кар'єру. Сподіваюся на його непересічний талант. Як сподіваюся і на його цілеспрямованість, розсудливість і стійкість.

– Як давно Динамо стежило за П'єром і коли вирішили підписати?

– Ми досить давно тримали його "на олівці", взявши до уваги інформацію старих знайомих агентів із Франції, котрі свого часу допомагали в придбанні Юнеса Бельанда. Є частка везіння в тому, що вдалося випередити багатьох конкурентів, які полювали на цього юного французького діаманта. Серед них, повірте, чимало топ-клубів із провідних західних ліг. Власне, приналежність до структури ПСЖ багато про що каже. Тренерському штабу Динамо дуже сподобався цей хлопець, і я особисто займався його трансфером. Знайшли потрібні слова, виклали вагомі, на наш погляд, аргументи. Дуже радий, що врешті-решт усе склалося.

– Чи означає цей трансфер, що Динамо може покинути Пономаренко? Адже П'єр – теж нападник.

– Класних і результативних форвардів багато не буває. У цій лінії дуже потрібна конкуренція. Мунгенге – не альтернатива Матвію, ми розраховуємо на обох. Пономаренко в минулому сезоні показав, що Динамо Ігоря Костюка – це його команда: тут йому комфортно, він має довіру наставників і партнерів, мотивацію. Сподіваюся, вони з французьким новачком органічно доповнюватимуть один одного, й це піде на користь колективу.

– Чи варто очікувати ще трансферів від Динамо? Якщо так, то на які позиції? Можливо, можете трішки поділитися ексклюзивом.

– Команда, безперечно, потребує кадрового підсилення під ті завдання, що залишаться перед нею напередодні святкування 100-річчя клубу. Вивчаємо кандидатури на правий фланг оборони. Є варіанти для півзахисту, вони також на стадії розгляду. Звісно ж, важливі не лише ігрові якості. Дивимося, що за люди ті, кого нам пропонують скаути, який у них менталітет, наскільки вони психологічно стійкі. Доводиться зважувати дуже й дуже багато факторів. Адже права на помилки ми не маємо