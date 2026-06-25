Тренер Динамо: Мунгенге має все, аби створити конкуренцію для Пономаренка

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк поділився своєю думкою щодо новачка команди, 18-річного нападника П'єра Мунгенге.

Слова наставника команди наводить пресслужба киян.

"Звісно, це якісний гравець, він був капітаном юнацької команди ПСЄ, має досвід гри у Юнацькій Лізі УЄФА. Він має всі якості, аби створити конкуренцію для Матвія Пономаренка, щоб ми мали рівноцінних гравців у нападі", – заявив Костюк.

Нагадаємо, Мунгенге перейде у Динамо на правах вільного агента.

У минулому сезоні 18-річний нападник забив 21 гол та віддав 12 асистів у 24 матчах за ПСЖ U-19. Більше за нього забив лише півзахисник Матіс Жанжаль (17 голів), який теж покине команду після 30 червня.

За даними порталу Transfermarkt, вартість Мунгунге становить 2 мільйони євро.