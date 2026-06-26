Мені все одно: Миколенко оцінив призначення Костюка головним тренером Динамо

Лівий захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко критично відгукнувся про призначення Ігоря Костюка головним тренером київського Динамо.

Своїми думками він поділився у подкасті ексголкіпера "біло-синіх" Дениса Бойка.

Миколенко сказав, що йому індиферентно до нової посади Костюка, який колись був його юнацьким наставником.

"Чесно сказати – в принципі, все одно. В мене своє життя, це тренер, я ще не тренер, не можу нічого про нього сказати, мені все одно".

Проте фулбек зазначив, що якщо грати лише молодими гравцями у складі, це буде порушувати баланс у команді.

"Моя особиста думка – це не про Динамо зараз, не про Костюка, просто моя особиста думка. Я в різних командах пограв, у різних формаціях, у різних вікових категоріях. І коли в тебе немає оцього балансу між досвідом і молодістю, коли ти граєш тільки молодими – то тобі реально дуже важко в таких важких матчах. Ти можеш десь виграти, декілька матчів, але на дистанції в такому клубі, як Динамо, коли в тебе завжди тиск – зараз, можливо, він менше став, тому що через війну вболівальників менше, багато ультрас на війні й ти не так це, мабуть, відчуваєш. Раніше було три сектори забитих, і коли ти програєш – ти приходиш і розмовляєш, у тебе запитують".

Додамо, що Миколенко відіграв під орудою Костюка два поєдинки на юнацькому рівні. Це було двоматчеве протистояння з Інтером у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Динамо під керівництвом Костюка завершило внутрішній чемпіонат сезону-25/26 на четвертій позиції. Але, оскільки команда здобула Кубок України, київський колектив потрапив в єврокубки та розпочне наступну кампанію з матчів кваліфікації Ліги Європи, й вже відомі опоненти столичного клубу на цій стадії турніру.

У першому кваліфікаційному раунді "біло-сині" зіграють проти румунської Університаті. Перший поєдинок відбудеться 9 липня у польському Любліні, а матч-відповідь 16 липня в Клужі.

Також Динамо готується до сезону на тренувальних зборах в Австрії. У першому контрольному матчі кияни зіграли внічию з празькою Славією (1:1).