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Мені все одно: Миколенко оцінив призначення Костюка головним тренером Динамо

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 16:37
Мені все одно: Миколенко оцінив призначення Костюка головним тренером Динамо
Віталій Миколенко
Getty Images

Лівий захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко критично відгукнувся про призначення Ігоря Костюка головним тренером київського Динамо.

Своїми думками він поділився у подкасті ексголкіпера "біло-синіх" Дениса Бойка.

Миколенко сказав, що йому індиферентно до нової посади Костюка, який колись був його юнацьким наставником.

"Чесно сказати – в принципі, все одно. В мене своє життя, це тренер, я ще не тренер, не можу нічого про нього сказати, мені все одно".

Проте фулбек зазначив, що якщо грати лише молодими гравцями у складі, це буде порушувати баланс у команді.

"Моя особиста думка – це не про Динамо зараз, не про Костюка, просто моя особиста думка. Я в різних командах пограв, у різних формаціях, у різних вікових категоріях.

І коли в тебе немає оцього балансу між досвідом і молодістю, коли ти граєш тільки молодими – то тобі реально дуже важко в таких важких матчах.

Ти можеш десь виграти, декілька матчів, але на дистанції в такому клубі, як Динамо, коли в тебе завжди тиск – зараз, можливо, він менше став, тому що через війну вболівальників менше, багато ультрас на війні й ти не так це, мабуть, відчуваєш. Раніше було три сектори забитих, і коли ти програєш – ти приходиш і розмовляєш, у тебе запитують".

Додамо, що Миколенко відіграв під орудою Костюка два поєдинки на юнацькому рівні. Це було двоматчеве протистояння з Інтером у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Динамо під керівництвом Костюка завершило внутрішній чемпіонат сезону-25/26 на четвертій позиції. Але, оскільки команда здобула Кубок України, київський колектив потрапив в єврокубки та розпочне наступну кампанію з матчів кваліфікації Ліги Європи, й вже відомі опоненти столичного клубу на цій стадії турніру.

У першому кваліфікаційному раунді "біло-сині" зіграють проти румунської Університаті. Перший поєдинок відбудеться 9 липня у польському Любліні, а матч-відповідь 16 липня в Клужі.

Також Динамо готується до сезону на тренувальних зборах в Австрії. У першому контрольному матчі кияни зіграли внічию з празькою Славією (1:1).

Динамо Київ Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

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