Динамо – Карпати: онлайн-трансляція центрального матчу 8-го туру УПЛ

У неділю, 11 жовтня, о 13:00 київське Динамо приймає львівські Карпати у центральному матчі 8-го туру УПЛ-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.

Дивіться пряму трансляцію гри, організовану пресслужбою Динамо, на "Чемпіоні".

Напередодні протистояння львів'яни провели благодійний матч, у якому переграли Мехелен (3:2) у Бельгії.

Натомість кияни оголосили про продовження контракту з ключовим голкіпером Русланом Нещеретом.

Цікаво, що кияни востаннє перемагали "зелено-білих" ще 23 лютого 2025 року у межах 18-го тур сезону-2024/25 (2:0). Після чого команди розписали результативну нічию у Львові 3:3, а друга зустріч у столиці України закінчилася мінімальною перемогою Карпат 1:0.

Колишній форвард киян Олег Саленко вже зробив свій прогноз на матч Динамо – Карпати.

Додамо, що у попередньому 7-му турі команда Ігоря Костюка здобула звитягу над луганською Зорею (2:0), а от "леви" несподівано втратили очки у домашній грі проти рівненського Вереса (1:1).