Вони поставлять на карту все, щоб перемогти: Саленко зробив прогноз на матч Динамо – Карпати у 8 турі УПЛ
Колишній форвард Динамо Олег Саленко заявив, що очікує перемоги від киян у матчі 8-го туру Української Прем'єр-ліги проти львівських Карпат, враховуючи перевагу столичної команди на лавці запасних та бажання реваншу.
Його слова передає Sport.ua.
"Мені складно припустити, в якому поєднанні на цю гру вийде Динамо, оскільки у його складі було багато збірників. Проте кияни поставлять на карту все, щоб перемогти. Тільки так можна підкріпити свої амбіції на чемпіонство.
У динамівців лава запасних довша, що також дає їм невелику перевагу. І не варто забувати, що минулий матч у Києві цих противників завершився перемогою Карпат, тож "біло-сині" прагнутимуть реваншу. Ставлю – 2:1 на Динамо".
Зауважимо, що центральний матч 8-го туру УПЛ між "біло-синіми" та "левами" відбудеться 11 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Зустріч стартує о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні столичний колектив продовжив контракт із голкіпером Русланом Нещеретом.