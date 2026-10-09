Вони поставлять на карту все, щоб перемогти: Саленко зробив прогноз на матч Динамо – Карпати у 8 турі УПЛ

Колишній форвард Динамо Олег Саленко заявив, що очікує перемоги від киян у матчі 8-го туру Української Прем'єр-ліги проти львівських Карпат, враховуючи перевагу столичної команди на лавці запасних та бажання реваншу.

Його слова передає Sport.ua.

"Мені складно припустити, в якому поєднанні на цю гру вийде Динамо, оскільки у його складі було багато збірників. Проте кияни поставлять на карту все, щоб перемогти. Тільки так можна підкріпити свої амбіції на чемпіонство.



У динамівців лава запасних довша, що також дає їм невелику перевагу. І не варто забувати, що минулий матч у Києві цих противників завершився перемогою Карпат, тож "біло-сині" прагнутимуть реваншу. Ставлю – 2:1 на Динамо".