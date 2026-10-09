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Вони поставлять на карту все, щоб перемогти: Саленко зробив прогноз на матч Динамо – Карпати у 8 турі УПЛ

Микола Літвінов — 9 жовтня 2026, 00:23
Вони поставлять на карту все, щоб перемогти: Саленко зробив прогноз на матч Динамо – Карпати у 8 турі УПЛ
Олег Саленко
ФК Динамо Київ

Колишній форвард Динамо Олег Саленко заявив, що очікує перемоги від киян у матчі 8-го туру Української Прем'єр-ліги проти львівських Карпат, враховуючи перевагу столичної команди на лавці запасних та бажання реваншу. 

Його слова передає Sport.ua. 

"Мені складно припустити, в якому поєднанні на цю гру вийде Динамо, оскільки у його складі було багато збірників. Проте кияни поставлять на карту все, щоб перемогти. Тільки так можна підкріпити свої амбіції на чемпіонство.

У динамівців лава запасних довша, що також дає їм невелику перевагу. І не варто забувати, що минулий матч у Києві цих противників завершився перемогою Карпат, тож "біло-сині" прагнутимуть реваншу. Ставлю – 2:1 на Динамо". 

Зауважимо, що центральний матч 8-го туру УПЛ між "біло-синіми" та "левами" відбудеться 11 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Зустріч стартує о 13:00 за київським часом. 

Нагадаємо, що напередодні столичний колектив продовжив контракт із голкіпером Русланом Нещеретом. 

Динамо Київ Олег Саленко Карпати Львів

Олег Саленко

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