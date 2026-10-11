Дружина зірки Динамо похизувалася ефектною фотосесією з коханим біля розкішного авто

Футболіст київського Динамо Назар Волошин разом із дружиною Лізою поділилися стильними кадрами з нової фотосесії. Подружжя позувало біля спортивного автомобіля BMW M-серії, вартість якого може перевищувати 100 тисяч доларів.

Світлини з'явилися в Instagram Лізи та привернули увагу шанувальників пари. Назар і його обраниця обрали стильні образи, які гармонійно поєдналися з ефектним автомобілем.

На опублікованих кадрах подружжя позує поруч із машиною, демонструючи атмосферу розкішної фотосесії.

Особливу увагу привертає саме BMW M-серії, адже такі автомобілі вирізняються спортивним характером і потужністю. Вартість конкретної моделі залежить від комплектації та року випуску, однак може перевищувати 100 тисяч доларів.

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Нагадаємо, Назар Волошин і Ліза одружилися в червні 2026 року. До весілля закохані зустрічалися близько п'яти років, а тепер продовжують ділитися спільними моментами з підписниками в соціальних мережах.

Раніше Єлизавета порадувала підписників гарячими кадрами зі святкування свого дня народження.