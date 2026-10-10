Мілевський зробив точний прогноз на матч Динамо – Карпати

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський зробив прогноз на центральний поєдинок восьмого туру Української Прем'єр-ліги між Динамо та Карпатами".

Його слова передає Sport.ua.

Ексфутболіст вважає фаворитом протистояння столичний клуб. При цьому він очікує на конкурентний матч.

"Карпати – це не команда, яку можна просто задушити статусом. Вони вже приїжджали до Києва та вигравали, жодного комплексу перед вивіскою в них точно не буде. Хоч і ставлю 2:1 на Динамо, але, гадаю, це будуть ті самі 2:1, після яких усі скажуть: ну і навіщо було мучитися? Подобається, як Карпати пресингують, вибігають після відбору. Та й забивають багато.

Не думаю, що Фернандес поставить у штрафному майданчику дев'ять людей лише через те, що проти нього – біло-сині футболки. Тому й 2:1. Три тижні міжнародної паузи – дуже багато, можна й форму розгубити. Проте, якщо Динамо раптом вирішить, що Карпати якось самі програють, то швидко зловлять кілька квітневих флешбеків", – сказав Мілевський.