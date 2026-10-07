Динамо продовжило контракт із воротарем
Руслан Нещерет
ФК Динамо Київ
Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет продовжив контракт зі столичним клубом.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Нова угода розрахована ще на п'ять років – до літа 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Нещерет є вихованцем академії Динамо. За першу команду киян дебютував 31 жовтня 2020 року в матчі УПЛ проти Дніпра-1. Сумарно провів за рідний клуб 95 матчів у всіх турнірах, пропустивши у них 101 гол і 30 разів зберігши свої ворота в недоторканості.
Наприкінці вересня Нещерет повернувся до тренувань у загальній групі Динамо після травми колінного суглоба. Востаннє 24-річний воротар виходив на поле у липні цього року у матчі другого кваліфікаційного раунду проти грецького ПАОКа (2:3).