Динамо продовжило контракт із воротарем

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет продовжив контракт зі столичним клубом.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нова угода розрахована ще на п'ять років – до літа 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нещерет є вихованцем академії Динамо. За першу команду киян дебютував 31 жовтня 2020 року в матчі УПЛ проти Дніпра-1. Сумарно провів за рідний клуб 95 матчів у всіх турнірах, пропустивши у них 101 гол і 30 разів зберігши свої ворота в недоторканості.

Наприкінці вересня Нещерет повернувся до тренувань у загальній групі Динамо після травми колінного суглоба. Востаннє 24-річний воротар виходив на поле у липні цього року у матчі другого кваліфікаційного раунду проти грецького ПАОКа (2:3).