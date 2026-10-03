У суботу, 3 жовтня, львівські Карпати переграли бельгійський Мехелен у благодійному матчі на стадіоні "Ахтерн де Казерн".

Зустріч завершилась з рахунком 3:2. У складі українського клубу голами відзначились Сері, Чебер Алькайн та Ян Костенко.

Усі кошти, отримані від матчу, спрямують на потреби Центру у Львові, який допомагає людям, що пережили полон і тортури. У понеділок, 5 жовтня, гуманітарний конвой вирушить у дорогу з 11 автомобілями, завантаженими, зокрема, бронежилетами, аварійними генераторами та понад 21 000 медичних засобів.

Товариський матч

3 жовтня

Мехелен – Карпати 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Сері, 1:1 – 54 Бурсма, 1:2 – 69 Алькаїн, 2:2 – 71 ван Бредроде, 2:3 – 76 Костенко

Зазначимо, що Карпати після 7 турів замикають трійку лідерів УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі 14 балів. Після міжнародної перерви "леви" зіграють у чемпіонаті проти київського Динамо (11 жовтня о 15:30). Натомість Мехелен після 7 турів йде на останньому 18-му місці турнірної таблиці бельгійської Ліги Жупіле (3 очки).

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ дискваліфікував одного з лідерів "зелено-білих" Яна Костенка на три матчі через грубий фол у грі проти Вереса.