Динамо і Карпати в боротьбі за третє місце, Полісся проти чемпіона Першої ліги: анонс 8 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга повертається після тритижневої міжнародної паузи. Ігрова програма 8 туру триватиме чотири дні – з п'ятниці, 9 жовтня, до понеділка, 12 жовтня.

У центральному матчі туру Динамо у Києві прийматиме Карпати, які на старті сезону кинули виклик грандам. Шахтар напередодні Ліги чемпіонів завітає до Рівного, де зустрінеться з Вересом. Полісся спробує втримати лідерство у виїзному матчі з Буковиною, а Чорноморець свій 830-й матч в еліті проведе проти Харкова.

Практично всі поєдинки, окрім матчу Буковина – Полісся, розпочинатимуться о 13:00. УПЛ визначила такий час початку матчів з огляду на безпекову ситуацію в Україні.

"Чемпіон" у традиційному анонсі презентує головні інтриги 8 туру.

П'ятниця, 9 жовтня

13:00. Верес – Шахтар

Субота, 10 жовтня

13:00. Оболонь – Кривбас

13:00. Колос – Епіцентр

13:00. Чорноморець – Харків

Неділя, 11 жовтня

13:00. ЛНЗ – Кудрівка

13:00. Динамо – Карпати

18:00. Буковина – Полісся

Понеділок, 12 жовтня

13:00. Лівий Берег – Зоря

Шахтар думками у Лізі чемпіонів, а Верес прагне продовжити серію без поразок

Програму 8 туру УПЛ відкриє поєдинок на рівненському стадіоні "Авангард", де зустрінуться Верес та Шахтар. "Гірники" розглядатимуть матч як частину підготовки до зустрічі з грецьким АЕКом у Лізі чемпіонів.

Під час міжнародної паузи донеччани зіграли спаринг із Кривбасом та розгромили суперника з рахунком 3:0. Натомість Верес зіграв пропущений матч 6 туру проти Кудрівки, у якому підопічні Олега Шандрука здобули вольову перемогу 2:1.

Матч туру Кудрівка – Верес НК Верес

Наразі безпрограшна серія рівненських "вовків" налічує вже п'ять матчів: 2 перемоги та 3 нічиї. Завдяки цим результатам Верес посідає високе шосте місце.

У минулому сезоні команда Шандрука зазнала двох поразок від гірників із загальним рахунком 0:3. Єдину перемогу над Шахтарем в очних протистояннях Верес здобув у далекому 1993 році.

ФК Шахтар

Битва аутсайдерів: Оболонь спробує здобути першу перемогу сезону

"Пивовари" повертаються на домашній стадіон, на якому проводилася повна реконструкція та заміна футбольного поля. У семи виїзних поєдинках команда Олександра Антоненка набрала лише чотири бали. Тож тепер Оболонь сподівається в рідних стінах поповнити очковий запас та покращити становище в турнірній таблиці.

У Кривбаса справи йдуть не найкращим чином. Патрік ван Леувен фактично будує нову команду, через що "червоно-білим" бракує стабільності.

ФК Кривбас

Після повернення в УПЛ у сезоні-2023/24 Оболонь ще не перемагала Кривбас. У семи поєдинках кияни зазнали чотирьох поразок, а ще три зустрічі завершилися внічию 0:0.

У поточному сезоні Оболонь залишається однією з двох команд, які ще не перемагали. Тож у битві аутсайдерів "пивовари" матимуть нагоду позбутися нуля в графі перемог.

Колос намагається розвинути успіх, Епіцентр шукає вихід із кризи

У попередньому турі Колос здобув першу перемогу в новому сезоні. Підопічні Руслана Костишина обіграли Кудрівку (3:2). Втім, про повний вихід із кризи говорити зарано. Наразі ковалівцям бракує стабільності.

Епіцентр після вдалого старту в чемпіонаті забуксував. Команда Сергія Нагорняка не виграє вже три матчі поспіль. У 7 турі подоляни несподівано поступилися Лівому Берегу (0:2). Схоже, в Епіцентрі так і не змогли знайти повноцінну заміну іспанцю Хоакіну Сіфуентесу, який перейшов у Карпати.

У попередньому сезоні Колос мінімально здолав Епіцентр у домашньому матчі, а от у виїзному зазнав розгромної поразки 0:4. Тепер у ковалівців буде гарна нагода поквитатися із суперником.

ФК Епіцентр

Чи зупинить Чорноморець переможний хід Харкова?

Чорноморець у попередньому турі втратив перемогу на останніх хвилинах матчу з Оболонню (1:1), пропустивши гол від голкіпера пивоварів Назарія Федорівського. Загалом "морякам" дуже важко даються забиті м'ячі. У шести поєдинках чемпіонату лише три удари досягли цілі, один із яких – з пенальті. Проблем додають кадрові втрати, зокрема відсутність орендованого в Динамо Владислава Герича.

Переможна серія Харкова в чемпіонаті триває три матчі, а з урахуванням кубкових зустрічей – уже п'ять. При цьому підопічні Младена Бартуловича в усіх цих поєдинках зберегли ворота "сухими".

Головний тренер Харкова Младен Бартулович і Петер Ітодо ФК Харків

Востаннє суперники зустрічалися у сезоні-2023/24, коли команда Григорчука розгромила тоді ще Металіст 1925 з рахунком 3:0. Однак з того часу відбулося багато змін. Наразі суперники перебувають у різних вагових категоріях.

Кудрівка на межі тренерської відставки

Віцечемпіони минулого сезону у попередньому турі не заслуговували на розгромну поразку від Шахтаря (0:3). Вилучення Муравського зламало план тренерського штабу ЛНЗ на гру. У поєдинку з Кудрівкою "фіолетові" спробують реабілітуватися перед власними вболівальниками.

А от справи Кудрівки зовсім кепські. Програшна серія команди Олександра Протченка триває вже чотири матчі. У разі поразки від ЛНЗ не виключена зміна на тренерському містку сіверян.

Олександр Протченко і Віталій Пономарьов ФК ЛНЗ

У минулому сезоні суперники обмінялися мінімальними перемогами 1:0. Проте цього разу фаворит у протистоянні очевидний.

Динамо і Карпати в боротьбі за третє місце

Центральний матч 8 туру відбудеться в Києві, де Динамо прийматиме Карпати. Столична команда після серії невдач зуміла вийти з піке та в останніх двох поєдинках здобула дві сухі перемоги із загальним рахунком 5:0.

Натомість Карпати в минулому турі втратили очки в західноукраїнському дербі з Вересом (1:1). Динамо впритул наблизилося до львів'ян, тож у разі домашньої перемоги команда Ігоря Костюка може вийти на третє місце.

У минулому чемпіонаті "леви" створили чимало проблем для Динамо. "Біло-сині" програли домашню зустріч (0:1), а у Львові зіграли внічию (3:3), втративши перемогу в компенсований час.

ФК Динамо

Для Карпат серйозною втратою буде відсутність дискваліфікованого Яна Костенка. Натомість Динамо досі не може розраховувати на травмованих Руслана Нещерета, Костянтина Вівчаренка, Олександра Тимчика, Миколу Шапаренка та Віталія Буяльського.

Полісся захищатиме лідерство у грі з Буковиною

Поєдинок проти Полісся буде особливим для головного тренера Буковини Сергія Шищенка. Фахівець тривалий час перебував у структурі житомирян та очолював основну команду.

Для Полісся кожен матч – як фінальний. У разі невдачі "вовки" ризикують втратити лідерство. Нагадаємо, перед командою Руслана Ротаня стоїть завдання виграти чемпіонат.

ФК Полісся

Під час перерви в чемпіонаті відновилися після ушкоджень Євгеній Волинець, Борис Крушинський та Олександр Андрієвський. Це серйозне посилення для команди напередодні відповідального поєдинку.

На елітному рівні суперники ще не зустрічалися. Востаннє їхні турнірні шляхи перетиналися у сезоні-2022/23 Першої ліги. Тоді "вовки" здобули дві перемоги – 2:0 та 2:1.

Зустріч сусідів по турнірній таблиці

Лівий Берег – доволі зручний суперник для Зорі. Луганська команда двічі перемагала "лелек" у сезоні-2024/25 із загальним рахунком 4:1. Однак з того часу в обох командах змінилися головні тренери. Наставник киян Олександр Рябоконь відомий залізною дисципліною та прагматичною грою. Наразі команда не виглядає відвертим аутсайдером та посідає 10 місце в турнірній таблиці, лише на один бал відстаючи від луганців.

ФК Зоря

Зорі бракує стабільності. Яскраві перемоги підопічних Віктора Скрипника чергуються з відверто провальними матчами, як, наприклад, поразка від Харкова (0:3).

Креативності "чорно-білим" повинен додати Жерсон Родрігес, який повернувся в український чемпіонат після тривалої перерви. Попередній поєдинок Зорі проти Динамо продемонстрував, що люксембуржець не розгубив майстерність.

Де дивитися матчі 8 туру УПЛ

Усі матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV. Центральний поєдинок Динамо – Карпати також транслюватиметься на телеканалі 2+2.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також на міжнародних платформах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV публікуватимуть огляди матчів, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.