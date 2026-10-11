Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Не збираємося пасивно вичікувати: тренер Карпат озвучив план на гру з Динамо

Денис Іваненко — 11 жовтня 2026, 09:51
Не збираємося пасивно вичікувати: тренер Карпат озвучив план на гру з Динамо
Франсіско Фернандес
Карпати Львів

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес очікує від своїх підопічних сміливого футболу в центральному поєдинку восьмого туру УПЛ проти Динамо.

Про це він розповів в інтерв'ю Sport.ua.

"Сьогоднішній футбол настільки вирівнявся, що ти зобов'язаний контролювати кожну фазу гри. Зрозуміло, що коли твій суперник має в середньому понад 65% володіння м'ячем за гру, позбавити його на весь цей час вкрай складно.

В Києві ми плануємо зіграти сміливо, зберегти свій ігровий почерк і шукати шанси біля чужих воріт. Ми не збираємося пасивно вичікувати", – сказав Фернандес.

Наставник "левів" також пригадав попереднє протистояння між командами, коли Карпатам вдалося перемогти з рахунком 1:0. Він заявив, що тоді залишився незадоволений виступом підопічних:

"Ми видали хороший старт і повели в рахунку, проте згодом зіткнулися з проблемами в обороні. Фінальний результат мене порадував, а от продемонстрована гра – ні.

Нам, як тренерському штабу, потрібно проводити аналіз гри, а не оцінювати матч лише за рахунком на табло. Торік ми проводили й кращі поєдинки, у яких, на жаль, не здобували перемог".

Зазначимо, що наразі львів'яни випереджають "біло-синіх" у турнірній таблиці УПЛ на один заліковий бал, але кияни мають гру в запасі.

Їхній матч відбудеться 11 жовтня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Читайте також :
Мілевський зробив прогноз на матч Динамо – Карпати
Динамо Київ Карпати Львів

Карпати Львів

Динамо – Карпати: букмекери визначили фаворита центрального матчу 8 туру УПЛ
Мілевський зробив прогноз на матч Динамо – Карпати
Динамо – Карпати: коли та де дивитися центральний матч 8 туру УПЛ
Динамо – Карпати: онлайн-трансляція центрального матчу 8-го туру УПЛ
Динамо і Карпати в боротьбі за третє місце, Полісся проти чемпіона Першої ліги: анонс 8 туру УПЛ

Останні новини