Не збираємося пасивно вичікувати: тренер Карпат озвучив план на гру з Динамо

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес очікує від своїх підопічних сміливого футболу в центральному поєдинку восьмого туру УПЛ проти Динамо.

Про це він розповів в інтерв'ю Sport.ua.

"Сьогоднішній футбол настільки вирівнявся, що ти зобов'язаний контролювати кожну фазу гри. Зрозуміло, що коли твій суперник має в середньому понад 65% володіння м'ячем за гру, позбавити його на весь цей час вкрай складно. В Києві ми плануємо зіграти сміливо, зберегти свій ігровий почерк і шукати шанси біля чужих воріт. Ми не збираємося пасивно вичікувати", – сказав Фернандес.

Наставник "левів" також пригадав попереднє протистояння між командами, коли Карпатам вдалося перемогти з рахунком 1:0. Він заявив, що тоді залишився незадоволений виступом підопічних:

"Ми видали хороший старт і повели в рахунку, проте згодом зіткнулися з проблемами в обороні. Фінальний результат мене порадував, а от продемонстрована гра – ні. Нам, як тренерському штабу, потрібно проводити аналіз гри, а не оцінювати матч лише за рахунком на табло. Торік ми проводили й кращі поєдинки, у яких, на жаль, не здобували перемог".

Зазначимо, що наразі львів'яни випереджають "біло-синіх" у турнірній таблиці УПЛ на один заліковий бал, але кияни мають гру в запасі.

Їхній матч відбудеться 11 жовтня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.