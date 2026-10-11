Маркевич зробив прогноз на центральну гру 8 туру УПЛ Динамо – Карпати

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич прогнозує нічию в центральному матчі восьмого туру УПЛ між київським Динамо та львівськими Карпатами.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"Динамо на правах господаря контролюватиме м'яч. Вболівальники будуть гнати свою команду вперед. Але багато чого залежатиме від того, як обидва суперники зіграють у захисті. Мені здається, що матч закінчиться внічию. Причому, це буде результативна нічия. 1:1 чи 2:2 – це вже не так важливо. Важливо, щоб сама гра сподобалася глядачам", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 11 жовтня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Перед очним протистоянням "леви" випереджають киян на один заліковий бал у турнірній таблиці. При цьому підопічні Ігоря Костюка мають гру в запасі.

Раніше прогноз на цей матч зробив Артем Мілевський. Він вірить у перемогу своєї колишньої команди.