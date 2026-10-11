Динамо – Карпати: букмекери визначили фаворита центрального матчу 8 туру УПЛ

У неділю, 11 жовтня, відбудеться поєдинок восьмого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, в якому Динамо вдома прийматиме Карпати.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі господарів. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,87, нічия оцінюється у 3,66, а виграш підопічних Франа Фернандеса – 4,20.

Очікується, що це протистояння не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 2,85, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,42.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 4 квітня. Тоді "леви" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.