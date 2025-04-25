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Відома арена, на якій Динамо гратиме матчі єврокубків сезону 2025/26: контракт підписано

Олексій Мурзак — 25 квітня 2025, 21:56
Відома арена, на якій Динамо гратиме матчі єврокубків сезону 2025/26: контракт підписано
facebook.com/ArenaLublin

Домашні матчі єврокубків сезону 2025/2026 Динамо проводитиме на стадіоні "Мотор Люблін Арена", який розташований в однойменному місті.

Про це повідомила пресслужба стадіону.

"Підтверджуємо підписання контракту з київським Динамо на організацію зустрічей єврокубків. Подробиці, включаючи дати матчів, будуть повідомлені після того, як вони будуть офіційно затверджені УЄФА.

Ще одна подія з міжнародним характером в нашому місті – дякуємо за довіру і запрошуємо вболівальників на трибуни", – йдеться у заяві.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Польщі.

Також у коментарі Чемпіону він визнав, що вважав помилковим рішення проводити домашні матчі єврокубків сезону 2024/25 у німецькому Гамбурзі.

Протягом сезону що головний тренер команди Олександр Шовковський, що гравці Динамо постійно скаржилися на важку логістику. У підсумку кияни достроково втратили шанси на вихід у плейоф Ліги Європи.

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