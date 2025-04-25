Відома арена, на якій Динамо гратиме матчі єврокубків сезону 2025/26: контракт підписано

Домашні матчі єврокубків сезону 2025/2026 Динамо проводитиме на стадіоні "Мотор Люблін Арена", який розташований в однойменному місті.

Про це повідомила пресслужба стадіону.

"Підтверджуємо підписання контракту з київським Динамо на організацію зустрічей єврокубків. Подробиці, включаючи дати матчів, будуть повідомлені після того, як вони будуть офіційно затверджені УЄФА.



Ще одна подія з міжнародним характером в нашому місті – дякуємо за довіру і запрошуємо вболівальників на трибуни", – йдеться у заяві.