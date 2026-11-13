Динамо призначило на посаду керівника селекційної служби ексочільника академії Шахтаря

Київське Динамо призначило на посаду керівника селекційної служби ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського колишнього директора департаменту дитячо-юнацького футболу донецького Шахтаря Івана Коцюбу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До його нових обов'язків входитиме комплектація всіх вікових груп ДЮФШ та пошук і залучення талановитих юних футболістів. До селекційного напряму під керівництвом Коцюби вже доєдналися Олександр Бугер та Вадим Смоляк.

54-річний спеціаліст заявив, що радий повернутися до структури Динамо, вектор розвитку якого йому імпонує, зважаючи на зацікавленість клубу виховувати українських футболістів.

"Ця пропозиція стала для мене приємною можливістю повернутися до клубу, з яким мене пов'язує попередній професійний досвід. Мені імпонує бачення та вектор розвитку, який сьогодні обирає Динамо. Безумовно, робота в Шахтарі на посаді директора департаменту дитячо-юнацького футболу стала важливим етапом мого професійного становлення та дала цінний досвід. Вирішальним аргументом на користь повернення стало бачення подальшого розвитку клубу, зокрема стратегічний акцент на підготовці та залученні українських футболістів". – розповів новоспечений спортивний функціонер Динамо.

Зауважимо, що Коцюба обіймав посаду директора департаменту дитячо-юнацького футболу "гірників" із 2025 року. До цього він працював начальником відділу селекції департаменту донецького колективу.

Варто додати, що Коцюба раніше також і працював у структурі Динамо, коли столичний клуб очолював Сергій Ребров.

Напередодні донецький клуб оголосив про повернення до академії Шахтаря Патріка Ван Леувена.