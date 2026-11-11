Польський тренер Динамо зізнався, що сумнівався у рішенні приїхати в Україну

Асистент виконувача обов'язків головного тренера київського Динамо Мацея Кендзьорека Гжегож Войтковяк розповів про сумніви перед приїздом в Україну та пояснив, чому не шкодує про своє рішення працювати в київському клубі.

Його слова передає WP SportoweFakty.

"Коли я перетинав кордон, у мене почали виникати сумніви: чи правильно я чиню? У перші дні дружина постійно запитувала: як там, що ти бачиш, чи щось відбувається? Я абсолютно не шкодую", – сказав тренер.

Також польський спеціаліст пояснив, що робота в київському клубі стала можливістю, якою було б неправильно не скористатися.

"Треба розуміти, де ми опинилися з футбольної точки зору. Було б гріхом не скористатися такою можливістю", – підсумував Войтковяк.

42-річний Гжегож Войтковяк – колишній футболіст національної збірної Польщі та чемпіон країни у складі Леха. Завершивши ігрову кар'єру влітку 2021 року, він одразу перейшов до тренерської діяльності в структурі Леха.

Спочатку Войтковяк працював асистентом тренера юнацької команди Леха U19, а згодом очолив її. З травня 2024 по квітень 2026 року очолював дублюючий склад.

Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек.