Футболіст київського Динамо одружився з "Міс Земля Україна-2021"

Нападник київського Динамо Владислав Супряга офіційно попрощався з холостяцьким життям. Обраницею футболіста стала модель Марина Літвін, яка у 2021 році здобула титул "Міс Земля Україна".

Пара влаштувала камерну церемонію розпису без зайвого пафосу та гучних світських святкувань. Розділити важливу подію з молодятами змогли лише найрідніші та найближчі люди.

Зворушливими кадрами й атмосферою свята згодом поділилися друзі новоспеченого подружжя в Instagram.

Нагадаємо, Супряги та Літвін почали зустрічатися ще у 2023 році. Влітку 2024-го футболіст зробив коханій романтичну пропозицію руки та серця, а тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

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