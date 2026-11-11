Це аж ніяк не чемпіонський графік: відомий тренер оцінив перспективи Динамо в УПЛ

Колишній наставник низки українських клубів Олександр Бабич вважає, що київське Динамо не зможе нав'язати боротьбу за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі-2026/27.

Про перспективи "біло-синіх" він висловився в коментарі Sport.ua.

"Динамо дуже важко реалізує моменти в поєдинках із конкурентами. Якщо взяти першу шістку команд, то кияни в чотирьох матчах забили два м'ячі, при цьому набравши лише 42% очок. Це аж ніяк не чемпіонський графік. Втім, до кінця першої частини чемпіонату в Динамо будуть суперники, яких потрібно перемагати.

На перше місце тут знову ж таки вийде реалізація, наскільки швидко кияни зможуть розкрити гру, оскільки й Оболонь, і Чорноморець, і Лівий Берег найчастіше грають у закритий футбол. Найважливіший матч для них відбудеться у 15 турі проти Харкова. За п'єдестал динамівці боротимуться залізно, якщо не втрачатимуть очки з аутсайдерами, але вище третього місця команді навряд чи вдасться піднятися", – сказав Бабич.