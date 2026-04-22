Воротарська феєрія, трилер в Житомирі та болото в Тернополі: підсумки півфіналів Кубку України

На цьому тижні визначилися фіналісти Кубку України з футболу. В боротьбі за оновлений трофей залишилося всього дві команди – Динамо та Чернігів.

Першими путівку до фіналу здобули кияни, які у емоційному поєдинку у вівторок, 21 квітня, переграли чернівецьку Буковину, що минулими вихідними здобула путівку до Прем'єр-ліги та вже за декілька турів має оформити своє чемпіонство в Першій лізі.

Інтерес до поєдинку почали підігрівати задовго до початку поєдинку, коли УАФ заборонила проводити домашній матч Буковині на рідному стадіоні через невідповідність нормам для матчу такого рангу.

Звісно, це викликало заперечення в стані команди Сергія Шищенка, але переконати функціонерів не вдалося, і матч перенесли до Тернополя. Судячи зі стану газону на стадіоні імені Романа Шухевича, виникає питання, чи цей газон відповідав нормам?

У тренера киян Ігоря Костюка навіть виникла перепалка з вболівальниками стосовно цього переносу і стану поля в Тернополі.

Тим не менш, незважаючи на це трибуни Тернопільского міського стадіону були заповнені фактично на 100%. 14 500 глядачів були присутні на матчі півфіналу Кубку України!

Кияни перемогли впевнено за рахунком, але перебіг подій на полі міг скластися інакше. Буковина з перших хвилин активно почала діяти на половині поля гостей. Спочатку Олег Кожушко міг отримати нагоди відзначитись, скориставшись помилкою Руслана Нещерета, але кіпер киян не помилився в грі на лінії свого штрафного майданчика та вибив м'яч подалі.

Момент Кожушка

Після цього Буковина почала тиснути ще активніше і фантастичний момент був у Дахновського, але й тут воротар Динамо продемонстрував свою майстерність, парирувавши удар гравця чернівецької команди.

Згодом трапився епізод, який продовжують обговорювати і досі. Гравцю господарів Андрію Бусько стало зле в неігровому епізоді, і він впав на газон, але Буковина продовжила свою атаку, і киянам вдалося провести блискавичну контратаку, в якій відзначився Матвій Пономаренко.

Так, нападник Динамо бачив падіння Бусько і навіть підбіг до нього, але не було ні свистку, ні вибитого м'яча в аут, і гра продовжилася.

Чи варто було киянам зупинитись? Питання риторичне.

Перед самою перервою Динамо подвоїло перевагу зусиллями Волошина.

По перерві команди не збавили обертів і створювали моменти, але Руслан Нещерет продовжував творити дива в "рамці", за що отримав звання кращого гравця матчу від свого тренера.

Під кінець поєдинку Пономаренко оформив дубль і зняв усі питання стосовно першого фіналісту турніру.

Після фінального свистку емоції продовжували вирувати на полі і трибунах, але можна сказати, все обійшлося без особливих пригод.

Справжній кубковий трилер відбувся в середу у Житомирі, де Металіст-1925 приймав першоліговий ФК Чернігів. Початок матчу був затриманий через повітряну тривогу і був на межі переносу на інший день, але все ж дали відбій, і делегати поєдинку дали дозвіл на старт.

Зазначимо, що команди знаходяться на різних полюсах українського футболу – Металіст 1925 веде боротьбу за медалі у вищій лізі, а Чернігів намагається врятуватися від вильоту з Першої ліги, маючи гандикап усього у два очки від зони плейоф на вибування.

Поєдинок розпочався з вилучення у сіверян – Павло Сушко невдало підкотився під опонента і залишив свою команду в меншості вже на четвертій хвилині поєдинку!

Шанси гостей на загальний успіх помітно зменшилися, але команда з Чернігова просто стала неприступним муром на чолі з Максимом Татаренком, який творив щось нереальне в воротах!

Металіст 1925 відкрив рахунок вже на 25-й хвилині, але після перегляду епізоду арбітри скасували взяття воріт через офсайд у Владислава Калітвінцева, який мав нагоду відзначитися результативною передачею, але на декілька сантиметрів був попереду захисника.

Втім, сильно на настрій господарів цей момент не вплинув, адже харків'яни просто тотально домінували в цьому поєдинку. Післяматчева статистика просто фантастична – 31 удар по воротах від Металіста, 13 в площину і 15 кутових проти…0 (!!!) у Чернігова!

Фантастичне невезіння підопічних Младена Бартуловича і не менш фантастична гра Максима Татаренка, якого без сумніву можна назвати найкращим гравцем не тільки матчу, а й обох півфіналів.

Завдяки куражу голкіпера сіверянам, які всю гру провели в меншості, вдалося перевести гру до серії пенальті. І тут знову фортуна була на стороні гостей!

Команди завдали по три результативні удари, в четвертому раунді серії пенальті схибили Аревало і Порохня. На сьомому ударі Максим Титаренко парирував постріл від Крістіана Мба і вивів свою команду у фінал Кубку України!

Фінальний матч Кубку України Динамо – Чернігів відбудеться 20 травня на "Арені Львів".