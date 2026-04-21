Гравець Буковини знепритомнів під час матчу з Динамо в Кубку України: його доставили до лікарні

Центральний захисник Буковини Андрій Бусько знепритомнів під час матчу з Динамо в 1/2 фіналу Кубку України.

Епізод трапився у середині першого тайму. Гравця винесли з поля на ношах, а пізніше замінили.

Пізніше журналістка УПЛ ТБ розповіла про стан здоров'я футболіста.

"Лікарі сказали, що невідомо, з яких причин і з якого моменту взагалі сталося те, що футболіст знепритомнів. Але він дійсно знепритомнів. У нього дуже сильно боліла голова. Його запитують, що відбулося, але насправді він навіть не пам'ятає цього моменту.

Лікар каже, що або це було дійсно від удару, або від судинного перерозподілу. Можливо, через те, що є якісь проблеми у Буська з судинами. Це намагаються зараз зʼясувати. Але сказали, що без обстеження не зможуть нічого точно сказати", – розповіла журналістка.

У підсумку Буська відправили до обласної лікарні, щоб зробити КТ голови, аби зрозуміти, чи дійсно це удар, чи у футболіста є якісь проблеми з судинами.

Нагадаємо, сам матч завершився розгромною перемогою киян з рахунком 3:0. Ще один фіналіст визначиться у протистоянні Металіст 1925 – Чернігів, яке відбудеться 22 квітня.