ПСЖ підсилиться гравцем олімпійської збірної Франції
Півзахисник Ренна та олімпійської збірної Франції Дезіре Дуе перейде у ПСЖ.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, після завершення виступу на Олімпіаді-2024, 19-річний футболіст ухвалив рішення про приєднання до "червоно-синіх". Раніше з'являлась інформація, що гравцем також зацікавлена німецька Баварія.
В минулому сезоні Дезіре провів 43 матчі, у яких відзначився чотирма голами, та зробив 6 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 30 млн євро.
Зазначимо, на Олімпійських іграх 2024, збірна Франції за яку грав Дуе пройшла до фіналу турніру, де у шаленому матчі поступилась Іспанії.
Нагадаємо, ПСЖ веде активну трансферну діяльність, раніше парижани запропонували контракт гравцю Манчестер Юнайтеда Джейдону Санчо, планують досягти домовленостей щодо контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном, та включилися у боротьбу за трансфер півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.