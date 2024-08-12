ПСЖ підсилиться гравцем олімпійської збірної Франції

Півзахисник Ренна та олімпійської збірної Франції Дезіре Дуе перейде у ПСЖ.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, після завершення виступу на Олімпіаді-2024, 19-річний футболіст ухвалив рішення про приєднання до "червоно-синіх". Раніше з'являлась інформація, що гравцем також зацікавлена німецька Баварія.

В минулому сезоні Дезіре провів 43 матчі, у яких відзначився чотирма голами, та зробив 6 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 30 млн євро.

🚨🔴🔵 BREAKING: Désiré Doué has decided to join Paris Saint-Germain!



After being 100% focused on Olympics, he has made his decision: it’s PSG.



Nasser Al Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique all involved for PSG.



Final details to be clarified soon then… here we go! pic.twitter.com/jM3BJLte3N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024

Зазначимо, на Олімпійських іграх 2024, збірна Франції за яку грав Дуе пройшла до фіналу турніру, де у шаленому матчі поступилась Іспанії.

Нагадаємо, ПСЖ веде активну трансферну діяльність, раніше парижани запропонували контракт гравцю Манчестер Юнайтеда Джейдону Санчо, планують досягти домовленостей щодо контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном, та включилися у боротьбу за трансфер півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.