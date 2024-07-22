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ПСЖ запропонував контракт гравцю Манчестер Юнайтед

Андрій Яросименко — 22 липня, 12:04
ПСЖ запропонував контракт гравцю Манчестер Юнайтед

Французький ПСЖ запропонував контракт гравцю Манчестер Юнайтеда Джейдону Санчо.

Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, умови "червоно-сині" збігаються із бажаннями гравця, він готовий перейти у клуб, але поки невідомо, як на це відреагує керівництво "червоних".

У складі "червоних дияволів" Санчо грає з 2021 року. В минулому сезоні він також виступав на правах оренди за дортмундську Боруссію, загалом він зіграв 24 матчі, у яких відзначився трьома голами та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що ПСЖ планує досягти домовленостей щодо особистих умов контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном.

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