Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Монфіс після завершення кар'єри тенісиста отримав посаду у збірній Франції

Станіслав Матусевич — 7 листопада 2026, 13:29
Монфіс після завершення кар'єри тенісиста отримав посаду у збірній Франції
Гаель Монфіс
Getty Images

40-річний французький екстенісист Гаель Монфіс після завершення кар'єри гравця став капітаном чоловічої збірної Франції з тенісу.

Про це повідомляє Punto de Break.

Після поразки французів у вересні від Канади, яка не дала можливості команді вийти до фіналу Кубку Девіса, попереднього капітана Поля-Анрі Матьє було відсторонено від роботи. На його посаду призначено Монфіса.

За збірну Франції Гаель провів 15 поєдинків, у яких здобув 12 перемог. На його рахунку 13 титулів АТР в одиночному розряді. Монфіс протягом кар'єри підіймався на шосту позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що француз завершив кар'єру в середині жовтня поточного року після публічного оголошення про розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Збірна Франції Гаель Монфіс

Гаель Монфіс

Розлучення з Еліною завдало мені глибокого болю, – Монфіс поділився причиною дострокового завершення кар'єри
Ми з Еліною більше не пара, але все ще сім'я, – Монфіс уперше висловився про розлучення зі Світоліною
Більше не хочу жити життям, у якому не почуваюся щасливою: Світоліна – про розлучення з Монфісом
Монфіс достроково завершив кар'єру через розлучення зі Світоліною – ЗМІ
Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом

Останні новини