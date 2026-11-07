Монфіс після завершення кар'єри тенісиста отримав посаду у збірній Франції

40-річний французький екстенісист Гаель Монфіс після завершення кар'єри гравця став капітаном чоловічої збірної Франції з тенісу.

Про це повідомляє Punto de Break.

Після поразки французів у вересні від Канади, яка не дала можливості команді вийти до фіналу Кубку Девіса, попереднього капітана Поля-Анрі Матьє було відсторонено від роботи. На його посаду призначено Монфіса.

За збірну Франції Гаель провів 15 поєдинків, у яких здобув 12 перемог. На його рахунку 13 титулів АТР в одиночному розряді. Монфіс протягом кар'єри підіймався на шосту позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що француз завершив кар'єру в середині жовтня поточного року після публічного оголошення про розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною.