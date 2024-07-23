ПСЖ побореться з Барселоною за трансфер Вільямса

ПСЖ включився у боротьбу за трансфер атакувального півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, французький клуб повинний витримати конкуренцію зі сторони Барселони. Зокрема, виплатити клаусулу в розмірі 58 мільйонів єврою

Вільямс вдало провів минулий сезон в Атлетику, відзначившись 8 голами та 16 асистами у 37 матчах. На Євро-2024 він був утворив вибуховий дебют з 17-річним Ламіном Ямалем. Саме з передачі юного вінгера Барселони Ніко відкрив рахунок у фіналі Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує новий контракт для Джанлуїджі Доннарумми.