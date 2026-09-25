Франція стала другим фіналістом Євро-2026 та зіграє за "золото" проти Польщі
Збірна Франції стала другим фіналістом чемпіонату Європи 2026 з волейболу, обігравши у півфіналі сенсаційну команду Фінляндії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
Чинні олімпійські чемпіони невдало розпочали поєдинок, але у середині сету зуміли взяти серію розіграшів та вийти вперед, після чого впевнено забрали першу партію.
Другий сет виявився повною протилежністю – вже Франція здобула перевагу на початку, після чого фіни спершу зрівнялися, а потім вийшли вперед та зрівняли загальний рахунок.
Однак на тому боротьба припинилася. Що третій, що четвертий сети проходили під диктовку Франції, тож команда закономірно здобула перемогу та вийшла у фінал чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи-2026
Чоловіки. 1/2 фіналу
25 вересня
Фінляндія – Франція 1:3 (17:25, 25:18, 18:25, 15:25)
У фіналі Франція зустрінеться з чинними чемпіонами Польщею. Зустріч відбудеться 26 вересня.
Збірна Польщі вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату Європи. На попередньому Євро поляки здобули титул, а у двох попередніх розіграшах завершували виступи на стадії півфіналу.
Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.