ПСЖ та Баварія борються за гравця Ренна

Французький ПСЖ та німецька Баварія мають намір підписати гравця Ренна Дезіре Дуе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, баварці раніше зробили перший запит щодо трансферу гравця, але отримали відмову. Зараз вони готові ще раз звернутися до "червоно-чорних".

Градус у цій ситуації підсилює зацікавленість парижан. Вони також планують звернутися до Ренна, щоб отримати 19-річного француза у склад команди. Зазначається, що остаточне рішення щодо трансферу залежить від Дуе.

В минулому сезоні Дезіре провів 43 матчі, у яких відзначився чотирма голами, та зробив 6 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 30 млн євро.

🔴🔵 Paris Saint-Germain are ready to push again on Désiré Doué deal after the project presented by Nasser Al Khelaifi.



PSG are prepared to bid again, after new proposal from Bayern to Rennes today.



Doué decision will make the difference. pic.twitter.com/2VnOLEUcXh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

Нагадаємо, ПСЖ веде активну трансферну діяльність, раніше парижани запропонували контракт гравцю Манчестер Юнайтеда Джейдону Санчо, планують досягти домовленостей щодо контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном, та включилися у боротьбу за трансфер півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.

А Баварія має бажання підписати півзахисника Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.