Бреза-Буше пояснила, чому тренуватиметься окремо від збірної Франції

Зірка світового біатлону Жюстін Бреза-Буше пояснила своє рішення тренуватися окремо від збірної Франції непростою атмосферою в команді.

Слова спортсменки наводить L'Equipe.

"Збори, спільні тренувальні табори важкі з людської точки зору. Серед дівчат є групи. У цій команді панує величезна втома. Таке моє відчуття. Те, що було найважчим цього року, навіть більше, ніж в інші роки, – це те, що протягом трьох років я мовчала (про справу з крадіжками партнерки по команді Жюлії Сімон, – прим.), нічого не говорила. Я казала собі, що правда вийде назовні. Але коли суд ухвалив рішення, я зрозуміла, що це нічого не змінює.

Зазвичай не буває вчинків без наслідків. Не можна діяти безвідповідально. Для мене це неможливо. Саме таке відчуття в мене було. Ми працюємо в середовищі, де всі знають одне одного, це невелика структура, ми дуже багато часу проводимо разом, переживаємо сильні емоції, і я зовсім не відчула, що з моєю думкою рахуються. Усі постійно дивляться на обвинувачену особу, але ніколи не говорять про жертв. Суспільство могло б функціонувати інакше", – заявила 29-річна біатлоністка.