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ПСЖ очікує найближчим часом домовитися з Осімхеном про перехід

Станіслав Лисак — 20 липня, 21:33
ПСЖ очікує найближчим часом домовитися з Осімхеном про перехід

ПСЖ планує досягти домовленостей щодо особистих умов контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном наступного тижня.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець дав "зелене світло" на перехід у паризький клуб. Наразі керівництво ПСЖ проводить новий раунд переговорів з Наполі щодо компенсації за нігерійця.

Зазначається, що Віктор сьогодні був відсутній під час товариського поєдинку неаполітанців.

Раніше повідомлялося, що Сума викупу Осімхена складає 130 млн євро. Його контракт чинний до липня 2026 року.

Форвард у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

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