Дебютант збірної України пропускає матч проти Швеції через пошкодження

Півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський, який отримав дебютний виклик до збірної України, не потрапив у заявку на матч проти Швеції у плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

За інформацією Чемпіона, причиною відсутності гравця стало ушкодження. Проте існує ймовірність, що Крушинський зможе відновитися до наступного поєдинку відбору до ЧС-2026.

Зауважимо, що матч Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Гра на стадіоні "Сьютат де Валенсія" в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Переможець півфіналу у вирішальному матчі зіграє з тріумфатором протистояння Польща – Албанія. Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч проти Швеції.

Нагадаємо, через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар), також під питанням був форвард Роман Яремчук.