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Де Россі може повернутися в Рому в парі з легендарним тренером

Олег Дідух — 29 жовтня, 13:11
Де Россі може повернутися в Рому в парі з легендарним тренером
Клаудіо Раньєрі

Даніеле Де Россі може повернутися на посаду головного тренера Роми у тандемі з легендарним Клаудіо Раньєрі.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Як мінімум до четверга головним тренером Роми залишиться Іван Юрич, проте після матчу з Торіно його можуть відправити у відставку. Керівництво столичного клубу розглядає можливість повернення Даніеле Де Россі.

Попередній тренер Роми готовий повернутися, але за однієї умови: клуб також підпише легендарного Клаудіо Раньєрі. Де Россі бачить його на керівній посаді як сполучну ланку між топ-менеджментом та командою.

Сам Раньєрі завершив тренерську кар’єру наприкінці минулого сезону. 73-річний італійський фахівець очолював Рому в 2009 – 2011 і 2019 роках.

Зазначимо, що Де Россі – далеко не єдина кандидатура на заміну Юричу, про яку повідомляється в італійських ЗМІ в останні декілька днів. Раніше клубу Артема Довбика приписували інтерес до двох екстренерів Лаціо – Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні.

На даний момент "Вовки" посідають 11 місце у турнірній таблиці Серії А. У неділю команда програла Фіорентині 1:5.

Де Россі Рома Клаудіо Раньєрі

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